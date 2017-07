Rheinfelden Wo die schönsten Blumen blühen  natürlich auf der Diga

Wie war’s bei der Eröffnung der Gartenmesse Diga, die bis Sonntag zum 14. Mail in Beuggen stattfindet?

„2017 blühen die Blumen auf der Diga noch kräftiger als sonst“, freut sich Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Kein Wunder, hatte es in der Nacht vor der Eröffnung noch einmal kräftig geregnet. Heute Morgen wurde die 14. Auflage der dreitägigen Gartenmesse in Beuggen eröffnet.

Wie war der Zuspruch? Der war gewaltig. Bereits vor der Öffnung um 10 Uhr war der Parkplatz auf der Wiese hinter dem Schloss gut gefüllt. Autokennzeichen aus den Landkreisen Lörrach und Waldshut, aber mindestens genauso viele aus verschiedenen Schweizer Kantonen waren auszumachen. „40 bis 45 Prozent unserer Besucher kommen aus der Schweiz“, bestätigte Dieter Maier, der Organisator der Diga-Gartenmesse, den Eindruck. Was sagt der Veranstalter? Durch den Besitzerwechsel beim Schloss Beuggen seien die Qualität der Diga gesteigert und das Angebot erweitert worden. 160 Aussteller gibt es in diesem Jahr, knapp 20 davon haben ihren Stellplatz auf einer weiteren Wiese hinter dem Gästehaus. „Ich rechne mit 12 000 bis 18 000 Besuchern“, sagte Maier am Freitag. Wie geht es weiter? „Die Diga wird mindestens die nächsten acht Jahre wie gewohnt auf Schloss Beuggen stattfinden“, verkündete Dieter Maier. Wer nicht bis nächsten Juli warten kann: Am 16. und 17. September findet ein trinationaler Herbstmarkt in Beuggen statt, kündigte Schlossbesitzer Kai Flender an.

Das Angebot

160 Aussteller tummeln sich auf der Diga, 35 sind aus dem Bereich Pflanzen und Gartenbau. Drei Aussteller sind mit Rosen vertreten. Außerdem gibt es Dekoartikel, Gartenmöbel, Grillkamine und vieles mehr. Die Kräutergärtnerei Feucht sowie Jutta Isabella Martin informieren über Wild- beziehungsweise Heilkräuter.

Das Kulinarische

Wer über das weitläufige Messegelände bummelt, bekommt irgendwann Hunger und Durst. Besucher können diese bei der schattigen Bogenhalle, im Schlossgarten mit Schwarzwälder Spezialitäten oder auf der Rheinterrasse stillen. Neu ist die Gastronomiezone auf dem Schlosshof: Hier bewirtet das Schlosshotel mit lokalen Gerichten.

Die Anfahrt

Auf dem Gelände sind ausreichend Parkplätze vorhanden. Es gibt einen Parkdienst. Dieter Maier freut es, dass die Aluminium den Baubeginn einer neuen Halle verschoben hat, damit die Fläche für die Messe zum Parken genutzt werden kann. Die Diga ist auch mit dem Zug erreichbar. Die Haltestelle Beuggen ist wenige Schritte entfernt.

Die Öffnungszeiten

Die Diga ist am Samstag, 15. Juli, von 10 bis 22 Uhr, sowie am Sonntag, 16. Juli, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Erwachsene zahlen acht Euro Eintritt, Kinder bis einschließlich 14 Jahre sind in Begleitung Erwachsener kostenfrei. Gekaufte Waren können am Ausgang deponiert und später mit dem Auto abgeholt werden.