Rheinfelden Wir möchten Vermittler sein  Constanze Selzer über die Einrichtung eines Zentrums für Familien bei der St.-Michael-Kita

Die St.-Michael-Kindertagesstätte soll sich zu einem Zentrum für Familien weiterentwickeln und nimmt dazu an einem Förderprogramm des Erzbischöflichen Ordinariats teil. Im Interview spricht Kita-Leiterin Constanze Selzer über das Projekt.

Frau Selzer, die St.-Michael-Kita nimmt an einem Förderprogramm teil, um ein Zentrum für Familien zu werden. Was kann man sich darunter vorstellen?

Im Großen und Ganzen geht es darum, unsere Arbeit auszuweiten, dass wir nicht nur für die Kinder da sind, sondern auch für die Eltern. Es geht darum, die ganze Familie zu unterstützen, sie zu beraten, neben der Kinderbetreuung auch Bildungsangebote und Beratungsangebote für die Familie anzubieten. Bei uns im Haus, damit es niederschwellig ist. Die Erzieherinnen werden als Vertrauenspersonen wahrgenommen und sind ganz oft schon Ansprechpartner in vielen Belangen, nicht nur bei der Erziehung der Kinder, sondern auch bei Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten für Familien.

Welche Vorgaben müssen für das Förderprogramm erfüllt werden?

Die Vorgaben sind relativ offen gehalten, was der Vorteil bei diesem Programm ist. Wir können sehr individuell planen. Es gilt zehn Qualitätskriterien zu erfüllen, die vom Caritasverband vorgegeben werden. Aber im Prinzip gehört das, was wir bereits leisten, schon dazu. Es bedeutet gar nicht so viel Zusätzliches, das sind alles Dinge, die wir in Teilen schon machen oder ohnehin angedacht hatten, um unser Angebot zu erweitern.

Was für einen zusätzlichen Arbeitsaufwand erwarten Sie als Leiterin beziehungsweise für die Erzieherinnen?

Für mich als Leitung wird es mehr Arbeitsaufwand bedeuten. Zumindest am Anfang bis die Kooperationen und Angebote zum Laufen gebracht sind. Ich weiß, dass meine Mitarbeiterinnen schon ausgelastet sind, was für mich heißt, dass die Entwicklung von Angeboten im Vordergrund steht, die die Erzieherinnen entlasten, wie etwa die Zusammenarbeit mit Beratungsstellen bei uns im Haus, damit die Erzieherinnen die Eltern direkt dorthin verweisen können.

Was sind die ersten Schritte, um das Projekt anzugehen?

Ganz konkret ist noch nichts geplant. Wir starten im September mit der Planung und Entwicklung. Zuerst wird im Team der Ist-Stand erarbeitet und der nächste Schritt ist dann mit den verschiedenen möglichen Kooperationspartnern ins Gespräch zu kommen und auszuloten, wo Interesse besteht und welche Möglichkeiten der Kooperation bestehen, etwa mit der psychologischen Beratungsstelle oder der Erziehungsberatung. Eine Idee, die wir auch fürs Erste ohne Kooperationspartner schnell umsetzen möchten, ist ein Elterncafé bei uns.

Was verstehen Sie unter einem solchen Elterncafé?

Ich denke an eine Art Frühstückstreff für Eltern, regelmäßig, vielleicht einmal im Monat. Offen für die Eltern der Kinder aus der Einrichtung, die sich austauschen möchten. Ich kann immer wieder beobachten, dass sich viele Eltern hier im Flur untereinander austauschen. Über ganz alltägliche Dinge, die die Eltern betreffen. Wir wollen dazu einen Raum stellen. An dem Elterncafé würden auch ich oder eine Kollegin teilnehmen, zum Gespräch im informellen Rahmen, ohne Gesprächstermin oder Einladung.

Welche Möglichkeiten der Angebotsentwicklung gibt es noch?

Die Liste der Ideen ist lang, beispielsweise enger mit den ortsansässigen Kinderärzten zusammenzuarbeiten oder mit Vereinen, um Angebote für Kinder zu entwickeln. Wir könnten etwa unseren Mehrzweckraum für einen Kinderselbstverteidigungskurs zur Verfügung stellen oder mit einem Musikverein einen Musikgarten gründen. Prinzipiell sind wir offen für alle möglichen Kooperationspartner und möchten gerne mit institutionellen Einrichtungen oder Vereinen zusammenarbeiten. Wir möchten als Vermittler zwischen Familien und Beratungs- oder Freizeitangeboten fungieren, um den Familien den Zugang zu erleichtern.

Person und Infos

Constanze Selzer (33) leitet die St.-Michael-Kita seit September 2016. Sie wirkt in der Kita seit 2007 in verschiedenen Funktionen und wohnt in Lörrach. Neben der Ausbildung zur Erzieherin hat sie an der Pädagogischen Hochschule Freiburg ein Studium zur Pädagogik der frühen Kindheit (Frühe Bildung) gemacht. Kontakt unter Telefon 07623/27 78 oder per E-Mail (st.michael@kath-kiga-rheinfelden.de).