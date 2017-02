Rheinfelden Wieso Anwohner des Kapfwegs in Nollingen ihre Häuser künftig nicht mehr auf legalem Weg erreichen

Mit manchen Bebauungsplänen beschäftigten sich Gemeinderat und Stadtverwaltung jahrelang. Dazu gehört auch der Kapfweg in Nollingen. Erst hatten Anwohner gegen die geplanten Größen der Häuser protestiert – mit Erfolg. Dann stellte sich heraus, dass mit dem Verkauf eines Grundstücks ein seit Jahrzehnten genutzter Weg plötzlich Privateigentum ist und der Allgemeinheit nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Die Mitglieder des Bau- und Umweltausschusses stimmten dem Plan nun zu. Und die Angrenzer können’s kaum glauben.

Worum geht’s? Bereits im Jahr 2014 wollte die Stadt für das Grundstück zwischen Beuggener Straße und Kapfweg einen Bebauungsplan auf den Weg bringen, um neuen Wohnraum zu erschließen. Der Protest der Anwohner ließ nicht lange auf sich warten, auch, weil die Parkplatzsituation als angespannt galt. Der Gemeinderat war mit den ursprünglichen Kapfweg-Plänen, die eine Bebauung mit bis zu 35 Wohneinheiten vorsahen, ebenfalls nicht einverstanden, weshalb Oberbürgermeister Klaus Eberhardt im November 2014 auf eine Abstimmung des Planentwurfs verzichtete. Ein halbes Jahr später stimmte der Bau- und Umweltausschuss einem modifizierten Plan zu: Neben dem Gasthaus Sonne soll ein elfeinhalb Meter hohes Gebäude gebaut werden, Richtung Kapfweg soll der Bau von zwei bis drei zweigeschossigen Häuern möglich sein. Geplant sind fünf Häuser mit 20 Wohnungen. Im Dezember kam der Entwurf erneut die Offenlage. Seitens der Behörden gab es keine Einwände – aber von den benachbarten Grundstückseigentümern.

Was ist das Problem? Bislang konnten die 15 Eigentümer der Hanggrundstücke diese über einen schmalen Trampelweg vom Kapfweg kommend erreichen, weil die bisherigen Besitzer des Grundstücks, über den der Weg führt, dies geduldet hatten. Für den Bebauungsplan hatte sich die Stadt eigentlich gewünscht, dass die Eigentümer ein Gehrecht eintragen lassen, was diese aber ablehnten. „Man kann die Eigentümer nicht zwingen, ein Gehrecht zu erteilen“, erklärte Christiane Ripka vom Baurechtsamt. Auch ein Gewohnheitsrecht können die Besitzer der sogenannten „gefangenen Grundstücke“ nicht geltend machen. Denn der Weg ist nirgends eingezeichnet, auch nicht in alten Karten aus dem 19. Jahrhundert, wie CDU-Rat Dieter Meier recherchiert hat. Für die betroffenen Grundstückseigentümer gebe es die Möglichkeit, ihre Grundstücke über eine städtische Fläche im Norden zu erreichen, so Ripka. Alles andere müssten die Parteien unter sich klären.

Was sagen die Anwohner? Die betroffenen Grundseigentümer konnten die Nachricht, dass die Stadt nicht verpflichtet ist, eine Straße zu erschließen, kaum glauben. „Die Stadt muss doch für eine Wegerecht sorgen, das gibt es ja gar nicht“, echauffierte sich eine betroffene Grundstückseigentümerin beim Nollinger Ausschuss am Mittwoch. Sie könne ihr Grundstück nur noch über einen sehr steilen und zudem unwegsamen Pfad erreichen. „Warum kauft die Stadt nicht einen Teil der Fläche und gibt dem neuen Besitzer im Gegenzug ein paar Meter weiter westlich?“ Rainer Vierbaum, Gemeinderat und Sprecher des Nollinger Ausschusses, verwies auf den Flächennutzungsplan, der eine Erweiterung der Baufläche gen Westen nicht erlauben würde. „Dann hätte sich die Stadt das Vorverkaufsrecht für dieses Grundstück sichern müssen, um das Wegerecht sicherzustellen“, so die erboste Dame.