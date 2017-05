Rheinfelden Wiese statt Festschopf: Wo die Karsauer Vereine noch feiern dürfen

Vereine können Gelände an der Traubenstraße in Karsau für Feste nutzen. Es gibt weiterhin Kritik wegen des Festschopfes am Sportplatz.

Der Festplatz in der Traubenstraße kann wieder für Veranstaltungen genutzt werden. Zum Jubiläum der Wilden-Clique vor einem Jahr hatte die Stadt das noch untersagt. Für den Festschopf am Sportplatz wollen die Ortschaftsräte eine Duldung der Nutzung erreichen. Ortsvorsteher Jürgen Räuber (SPD) trug im Ortschaftsrat ein Schreiben von Oberbürgermeister Klaus Eberhardt vor, in dem es hieß, dass nach Rücksprache mit dem Stadtbauamt eine Nutzung der Wiese in der Traubenstraße als Festplatz grundsätzlich möglich sei, wenn der Zugang zu der Abwasseranlag am Ende der Traubenstraße gewährt werde. „Das heißt, der Festplatz kann wieder genutzt werden“, stellte Räuber fest. Ortschaftsrat Uwe Wenk (SPD) fand das begrüßenswert, da die Gemeinde Karsau den Platz genau dafür hergerichtet hatte.

Die Tiefbauabteilung hatte beim Jubiläum der Wilden-Clique die Nutzung dieses Platzes als Alternative untersagt, führte Wenk aus. „Was wir jetzt haben, widerspricht dem. Eigentlich war das damals eine fatale Fehlentscheidung der Tiefbauabteilung.“ Besonders, da die Nutzung des Festschopfes am Sportplatz als alternativer Veranstaltungsort letztlich auch nicht genehmigt wurde. Ortschaftsrat Uwe Tittmann (CDU) erkundigte sich, ob für die Nutzung der Wiese ein Konzept erstellt werden müsse. „Ich traue dem Frieden nicht. Was muss ein Verein machen, wenn er ein Fest durchführen will?“, fragte Tittmann. Räuber meinte, dass mit der Mitteilung des Oberbürgermeisters die Durchführung von größeren Festen gewährleistet sei, da die Abwasseranlage immer erreichbar gewesen sei. Das Grundstück gehört der Stadt und ist aktuell verpachtet. Räuber meinte, ein Fest müsse vom Veranstalter rechtzeitig bei der Stadt angemeldet werden.

Das Thema Festschopf griff Stephan Rutner (CDU) auf und kritisierte die aktuelle Argumentation der Stadtverwaltung. Aus dem Rathaus hieß es, dass der Abstand zum Wald nicht eingehalten werde, was aber, laut Rutner, in der Landesbauordnung nur für Gebäude mit Heizung vorgeschrieben werde. Weiterhin meinte Rutner, dass Gewohnheitsrecht geltend gemacht werden könne, da die Brandschutzbedenken ausgeräumt werden könnten. „Ich sehe keine Argumente aus Rheinfelden, die eine Nutzung wirklich untersagen“, so Rutner. Auch Wenk war sich sicher, dass mit gutem Willen eine Duldung ausgesprochen hätte werden können, bis der tatsächliche Abriss des Festschopfes anstünde.

Räuber gab an, dass die in der Zeitung von Stadtbauamtsleiter Wolfgang Lauer gemachte Aussage, dass die Ortsverwaltung alte, nicht genehmigte Pläne vorgelegt habe, nicht stimme. „Wir haben gar keine Pläne“, so Räuber. Er führte aus, dass erst viele Jahre nach der Zwangseingemeindung 1975 die Karsauer Akten vom Stadtarchiv in Kisten abtransportiert worden war, während sich davor die Stadt nicht dafür interessiert hatte. „Die Kisten stehen immer noch rum und uns wird gesagt, die Bauakten wären nicht dabei“, so Räuber. Vom Kreisarchiv Waldshut hatte er die Information bekommen, dass mit der Auflösung des damalig zuständigen Landratsamtes Säckingen, die dortigen Bauakten zu Karsau ebenfalls nach Rheinfelden geschickt worden seien. Der Ortschaftsrat bekräftige, sich weiterhin für eine Duldung der Nutzung einzusetzen.