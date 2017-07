Rheinfelden Wie zwei Badnerinnen ohne Stau zum Arbeiten in die Schweiz fahren

Wie zwei Badnerinnen ohne Stau zum Arbeiten in die Schweiz fahren

Mit dem E-Bike verkürzt sich der Arbeitsweg in die Schweiz deutlich für Nadja Schütz aus Riedmatt und Dominique Wettlin aus Karsau.

Neben dem positiven ökologischen Effekt, dass ihre Autos stehen bleiben, sind beide Pendlerinnen sicher, dass sie Zeit und Geld einsparen.

Als Bürokraft fährt Nadja Schütz täglich von Riedmatt nach Möhlin. Sie arbeitet im Verkaufsinnendienst einer Schweizer Firma. Seit diesem Jahr pendelt sie mit dem E-Bike. Davor hatte sie eine Stelle in Basel, was ihr mit dem Rad aber zu weit war. Von Riedmatt fährt sie über das Kraftwerk Ryburg-Schwörstadt, entlang einer Waldallee und durch ein Wohngebiet zum Industriegebiet, wo die Firma liegt. Für den fünf Kilometer langen Weg braucht sie 15 bis 20 Minuten. Die Radkreuzung an der B 34 hinter Riedmatt bezeichnet Schütz als „mühsam“, da sie oft unnötig stoppen müsse. Besonders auf dem Rückweg würden Autos durch ein Maisfeld auf der linken Seite verdeckt.

Tourenfahrrad statt Mountainbike

Ebenfalls in die Schweiz pendelt Dominique Wettlin aus Karsau, allerdings ins schweizerische Rheinfelden, wo sie im Gesundheitszentrum arbeitet. Ihr Weg führt sie von der Wohnung nahe dem Gasthaus Zum Kaiser den Berg hinab über das Rheinfelder Kraftwerk, durch ein Waldstück, dann kommen erste Häuser und das Gesundheitszentrum. Hin und zurück macht sie dabei 13 Kilometer. Ihr Merida E-Spresso Tour 400 bietet vier Einstellungen zur Unterstützung, die auch ausgeschaltet werden kann. „Zuerst wollte ich ein Mountainbike“, meint Wettlin. „Dann dachte ich, in zehn Jahren ist das Mountainbike nicht mehr die erste Wahl, daher habe ich mich für ein Tourenbike entschieden.“

Schütz fährt ein Scott SportStar, welches ebenfalls vier Einstellungen bietet, die in unterschiedlicher Intensität das Strampeln unterstützen. In der Ebene schafft sie eine Spitzengeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern. Das E-Bike hat sie von ihrem Ehemann geschenkt bekommen, davor hatte sie noch keins ausprobiert. „Wenn es nicht so schön ist, fahre ich mit dem Rad, nur wenn es stark regnet, dann fahre ich doch mit dem Auto“, schränkt sie ihre Bereitschaft, sich auf das Rad zu schwingen, ein, und auch einen längeren Arbeitsweg als eine halbe Stunde würde sie mit dem E-Bike nicht machen.

„Ich habe mir das E-Bike im April gekauft“, erzählt Wettlin. „Ich bin aber eine Schönwetterfahrerin.“ Bei schlechtem Wetter ist das Auto die erste Wahl. Im Gesundheitszentrum gibt es ein Bike-To-Work-Programm, wo Einzelfahrer und Teams Punkte machen können, wenn sie mehr als die Hälfte der Arbeitstage mit dem Fahrrad zur Arbeit kommen. Ursprünglich ist sie beim Urlaub an der Nordsee auf das E-Bike gekommen. „Mit dem Fahrrad hat man da immer Gegenwind, da haben wir E-Bikes ausprobiert und das war eine feine Sache“, sagt Wettlin. „Und da wir in Karsau auf dem Berg wohnen, war für mich klar: Da kommt ein E-Bike.“

„Wenn ich durch den Wald fahre, guck ich immer, ob sich da Tiere verstecken. Das ist viel besser als mit dem Auto zu fahren“, meint Nadja Schütz. Die Vorteile liegen für sie auf der Hand. „Ohne Stau bräuchte ich mit dem Auto für einen Weg eine halbe Stunde, durch die Baustellen in Warmbach verzögert sich das noch mehr. Bei Feierabendverkehr steht man schon ab dem Zoll auf der Autobahn im Stau.“ Das E-Bike spare Zeit, Geld und Nerven. Eine Akku-Ladung reicht für zwei Wochen, schätzt Schütz. Wettlin muss den Akku alle vier bis fünf Tage aufladen. Auch für sie ist die Zeitersparnis das Wesentliche. „Ich komme morgens viel entspannter ins Geschäft und ich tanke nicht mehr so viel im Monat.“