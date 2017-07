Rheinfelden Wie eine Teilnehmerin den ersten Nordschwöbner Drecksaulauf erlebt hat

Wie war’s beim ersten Nordschwöbner Drecksaulauf, in den sich die Teilnehmer voller Eifer gestürzt haben?

Durch den Schlamm kriechen, über Strohballen klettern und laufen, laufen, laufen. Beim ersten Nordschwöbner Drecksaulauf mussten die Teilnehmer so einige Hindernisse überwinden, um am Ende ins Ziel zu gelangen. Mitarbeiterin Ramona Rücker hat das Ganze als Zuschauerin verfolgt, Redakteurin Elena Bischoff ist selbst mitgelaufen und hat es am Ende sogar auf den dritten Platz in ihrer Kategorie geschafft.

Wie haben die Zuschauer das Spektakel erlebt? Der Drecksaulauf ist, inspiriert vom Rothaus-Mudiator, eine bestimmte Art des Hindernislaufs. Nachdem die Drecksau-Organisatoren Sven und Silvia Kuhlmann sowie Ralf Schmidt letztes Jahr am Mudiator teilgenommen hatten, wollten sie so einen Matschlauf in die Region bringen. „Der Dinkelberg bietet sich perfekt dafür an“, sagt Ralf Schmidt. Unterstützt wurden sie von den Trophy-Fighters des TV Nordschwaben, die an den Hindernissen für Ordnung sorgten und bei der Bewirtung halfen. Bei über 120 Teilnehmern schien das Konzept aufzugehen. Im Team oder auch als Einzelpersonen konnten die erwachsenen Frauen und Männer ins Rennen starten. Dabei wählte jeder selbst, ob er die Standard-Strecke von fünf Kilometern oder die doppelt so lange Helden-Strecke laufen wollte. Dabei mussten sie entweder zehn oder eben 20 Hindernisse überwinden. Für die Zuschauer war mit Getränken, Steak und Pommes gesorgt, für die Kleinen gab es sogar ein Kinderplanschbecken, das bei den sommerlichen Temperaturen auch gerne genutzt wurde. Am Ende der Strecke konnten die Besucher die einlaufenden Teilnehmer anfeuern, die sich zum Schluss über eine senkrechte Wand und durch zwei große Wasserbecken quälen mussten. Außerdem gab es die Möglichkeit, der Strecke zu folgen, um auch das berühmte Schlammhindernis zu begutachten. Ein Streckensprecher hielt die Zuschauer darüber hinaus über das Rennen auf dem Laufenden. Der Spaß stand während der Veranstaltung eindeutig im Vordergrund, die Stimmung war ausgelassen und fröhlich. Und wie haben sich die Teilnehmer geschlagen? Als der Startschuss um 11.50 Uhr fällt, bin ich – trotz Temperaturen von über 30 Grad – noch guter Dinge. Mit zehn Mitstreitern trabe ich los und schnappe mir beherzt zwei Sandsäcke, die ich zuerst den Acker runter und dann wieder hoch schleppe. Noch einmal runterlaufen muss ich nicht, dafür gibt’s eine Rutsche aus einer Plastikplane, Wasser und Seife. Noch mit dem Schwung der Rutsche in den Knochen laufe ich weiter und habe dank vollgesogener Hose das Gefühl, eine Windel zu tragen. Zum ersten Mal an diesem Tag frage ich mich, was ich hier eigentlich tue. Man muss wissen, dass ich eine völlige Drecksau-Debütantin bin. Das letze Mal, als ich an einem Laufwettkampf teilgenommen habe, war beim Lörracher Stadtlauf 2003. Im Schlamm gewälzt habe ich mich damals aber nicht, und auch sonst tue ich das eher selten. Beim Schlamm bin ich allerdings noch lange nicht angelangt. Zunächst schleppe ich Baumstämme und hüpfe dann über selbige. Bevor ich die Hälfte der Strecke hinter mir habe, schnaube ich schon wie ein Walross und bin kurz davor, zu hyperventilieren. Leider erlaubt mir mein nerviger Stolz nicht, langsamer zu laufen. Wenn ich hier schon mitmache, will ich auch eine akzeptable Zeit hinlegen! Also schnaufe ich weiter und das nächste Hindernis kommt mir, zwecks Abkühlung, gerade recht. Es geht durch einen Graben voller Schlammwasser, der mit Gittern abgedeckt ist. Kriechen ist kaum möglich, robben schon eher. Als ich also so vor mich hinrobbe, sehe ich plötzlich einen Frosch, der seelenruhig vor mir her schwimmt. Es gefällt mir gar nicht, was das über die Geschwindigkeit aussagt, mit der ich mich gerade fortbewege. Aber schneller geht es beim besten Willen nicht. Also folge ich dem Frosch. Als ich aus dem Wasser steige, bin ich zwar abgekühlt, meine Kleider fühlen sich aber doppelt so schwer an wie zuvor. Nur der Gedanke, dass ich nun schon über die Hälfte hinter mir habe, hält mich auf den Beinen. Dann wird es aber nochmal richtig fies: Der Weg führt aus dem Wald, ich wähne mich schon am Ziel, als mir ein Traktorreifen in die Hand gedrückt wird (okay, vielleicht war es kein Traktorreifen, aber ein einfacher Autoreifen war es auch nicht!). Als ich danach auch noch über zwei aufeinandergestapelte Heuballen klettern muss – an dieser Stelle bedanke ich mich herzlich bei den zwei unbekannten Mitläuferinnen für die Räuberleiter – wäre ich am liebsten dort oben geblieben. Da ich aber nur noch ein Hindernis vor mir habe (Container mit Dreckwasser und eine Wand) schleppe ich mich weiter und passiere schließlich – nach knappen 35 Minuten – triefend die Ziellinie. Erst am nächsten Tag stelle ich überrascht fest, dass ich mit dieser Zeit sogar auf dem dritten Platz in der Kategorie Damen gelandet bin. Da hat sich die Schinderei wenigstens gelohnt.

Die Gewinner

Männer Standard: Arik Nils Ruoss. Frauen Standard: Andrea Fehr. Männer Helden: Loris Mele. Frauen Helden: Jeanette Bürgin. Standard Team Wertung: Folterkammer. Helden Team Wertung: E-Team.