Rheinfelden Wie ein Bischof aus Togo zu einem Hirtenstab aus Rheinfelden kommt

Drechselmeisterin Karin Langendorf aus Nollingen hat einen Hirtenstab für den Geistlichen Dominique Banlène Guigbile aus Togo gefertigt.

Im Februar wurde Dominique Banlène Guigbile im 6400 Kilometer entfernten Dapaong im Togo zum Bischof geweiht. Als äußeres Zeichen seiner Würde erhielt Bischof Guigbile einen Bischofsstab. Dieser wurde in Rheinfelden gedrechselt. Die Krümme stammt aus Burkina Faso und zeigt die Taufe Jesu durch Johannes den Täufer. Dieser Hirtenstab ist ein Zeugnis künstlerischen Könnens aus Westafrika und Deutschland, ermöglicht durch den aus Rheinfelden stammenden früheren Entwicklungshelfer Henry Pabst. Henry Pabst wurde 1947 in Herten geboren und arbeitete als Krankenpfleger in Togo. Mittlerweile pensioniert, lebt er in Würzburg, doch er hilft in Afrika immer noch, wo es ihm möglich ist. Anatol Ziba lebt als Bronzegießer in der Hauptstadt Ouagadougou von Burkina Faso. Hier sucht er auf Müllhalden nach Kupfer, Messing und anderen recycelbaren Metallen und arbeitet nach der Gießkunst der verlorenen Form. Entwürfe für die Krümme zeichnet Henry Pabst. Drechselmeisterin Karin Langendorf in Nollingen erarbeitet an der Drehbank sorgsam die Holzteile.

Die Gewinde zum Verbinden der Holzteile werden im St. Josefshaus Herten hergestellt. Für Arbeitserzieher Jürgen Buchholz und seine Beschäftigten sind sie ein sehr kleiner Auftrag, doch die Mitarbeit an einem Bischofsstab finden alle spannend und fantastisch. Die Bischofsstädte Augsburg, Berlin, Freiburg, Rottenburg, Köln, Hamburg und Würzburg verfügen über solche Hirtenstäbe, nun ist einer nach Togo gelangt. Ein Hirtenstab ist im Vatikan, einige wurden von Benediktinerabteien in Auftrag gegeben und einer ist in Bad Säckingen. Bischof Guigbile wurde 1962 in Togo geboren und am 15. November 2016 von Papst Franziskus zum Bischof des römisch-katholischen Bistums Dapaong ernannt.

Dapaong ist die nördlichste Stadt in Togo mit 65 000 Einwohnern, sie liegt 38 Kilometer südlich von Burkina Faso, und nach Ghana im Osten sind es nur 25 Kilometer. Der Erzbischof von Ouagadougou Philippe Kardinal Ouédraogo übernahm die Weihe, in deren Verlauf der Stab übergeben wurde. Die Amtseinführung von Bischof Guigbile im Bistum Dapaong fand am darauffolgenden Tag statt. Zur Zeit sammelt Pabst Spenden, um einer evangelischen Gemeinde in den Kaprébergen eine Kirchenglocke zu ermöglichen. Bisher wird zum Gottesdienst auf eine rostige, ausgediente Autofelge geschlagen. Eine eigene Glocke ist eine große Sehnsucht der wenigen evangelischen Christen in Nordtogo. Im Reformationsjahr möchte Pabst dieser Gemeinde in Lasse-Houdé zur Stärkung ihres Glaubens eine Kirchenglocke ermöglichen. Dazu sagt Pabst: „Kirchenglocken sind in Afrika kein Luxus, sondern wie bei uns wichtige Glaubenshilfen!“

werden verteilt über die Benediktinerabtei Münsterschwarzach, IBAN DE51 7509 0300 0003 0150 33; BIC GENODEF1M05.