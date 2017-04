Rheinfelden Wie die Technischen Dienste mit Gras und Kunstrasen umgehen

Maschinen, Roboter und Vereine erleichtern den Mitarbeitern der Technischen Dienste die Pflege der Rheinfelder Sportplätze.

Sattgrün leuchtet der Naturrasen im Europastadion auf drei Zentimeter frisch geschnitten für die Fußballer wieder. Damit es so bleibt, braucht er intensive Pflege durch die Stadtgärtner der Technischen Dienste. Ein paar Meter weiter am anderen Ende präsentiert sich der erste Kunstrasen der Stadt als makelloser Teppich. Er bleibt immer gleich lang, benötigt aber dennoch viel Pflege, damit seine Qualität nicht leidet.

Inzwischen füllt der Maschinenpark für insgesamt zwölf Sportplätze mit 100 000 Quadratmetern fast Stadionbreite, sein Wert: gut eine halbe Million Euro. Siegfried von Au als Leiter der Technischen Dienste sieht sich technisch durch die weiteren Investitionen gut gerüstet, um die neue Herausforderung nach dem mit Stadt und Vereinen beschlossenen Sportflächen-Pflegekonzept umzusetzen. Mindestens so wichtig wie das motorisierte Werkzeug sind aber die Mitarbeiter, die die Geräte fachmännisch bedienen und jeden Platz nach seinen Bedingungen bearbeiten. Stephan Frederich, René Wenk, Stefan Trautmann, Dietmar Kiefer und Sergej Stratnow sind geschult um, wissen genau, was in welcher Situation zu tun ist. Sie starten gerade in die erste Saison mit der neuen Ausstattung.

Der erste Schritt im Frühjahr erfolgt mit einem Gerät, das Löcher in den Boden macht, um den Platz zu belüften. Das wird auf allen Rasen gemacht und einmal im Monat wiederholt. Danach folgt das Striegeln mit einer Maschine, dabei wird Moos mit einem Kamm herausgezogen. Die Rasen sind alle „schon zwei Mal gedüngt“, so von Au, erst mit Stickstoff danach mit Langzeitdünger. Nur so bleibt er dicht und grün. In den nächsten Tagen verteilen die Mitarbeiter auf alle Naturrasen 380 Tonnen Sand. Danach wird wieder gelockert.

Der Rasenschnitt beschäftigt die ganze Saison als Daueraufgabe. Der Maschinenpark ist jetzt aber so ausgestattet, dass zwei Mal pro Woche auf drei Zentimeter gekürzt werden kann, denn in sieben Tagen wächst das Grün wöchentlich mindestens zwei Zentimeter. Versuchsweise wird in Kürze ein Mähroboter für diese Saison seinen Dienst auf dem Rasen des Europastadions aufnehmen. Von Au wird das gemietete Modell nachts arbeiten lassen. Die Großmaschine lässt sich digital steuern, tagsüber lädt der Roboter an einer Station wieder Strom auf. Für den Versuchslauf muss aber erst ein Diebstahlschutz her.

Vereine helfen fleißig mit

Damit die Fußballvereine mit der Pflege zufriedengestellt werden, sind zwei Leute einen Tag lang unterwegs, zweimal die Woche. „Der neue Mäher macht das Europastadion in einer Stunde“, freut sich von Au, der von einer „Herausforderung an uns“ spricht angesichts des gewachsenen Arbeitsprogramms mit Mehrleistungen, die sich nur bewältigen lassen, wenn auch Geräte zur Verfügung sind. Wer für die Rasenpflege im Einsatz ist, kann keine anderen Aufgaben erledigen.

Als Koordinator der Einsätze fungiert Stadtgärtnermeister Hans-Georg Bruttel. Die Vereine können mit kleinen, aber wichtigen Leistungen viel dazu beitragen, dass die Werkhofleute effizient arbeiten. Dazu gehört auch das Hochnehmen der Tornetze. Das neue Pflegekonzept funktioniert nur, wenn beide Seiten Verantwortung übernehmen. Gleich nach Ostern kommen auf die Sportplätze Behälter mit Erdsubstrat, kündigt von Au an, damit die Vereine künftig nach einem Spiel wie er sagt „Schäden gleich beheben können“. Jeder Rasen, ob in Warmbach, Degerfelden, Eichsel, Minseln, Karsau, Nollingen oder beim FSV wird aber nicht gleich Bundesligaqualität haben, im Europastadion aber am ehesten, denn auch bei ständiger Pflege lassen sich nicht alle Plätze optimieren.

Alle Leistungen für die neue Pflege zusammengerechnet, kommt von Au auf einen Betriebsaufwand von etwa 250.000 Euro im Jahr. „Äußerst gute Qualität“ haben auch externe Berater dem Technischen Dienst bescheinigt, merkt von Au an. Und die Vereine? „Wenn alles in Ordnung ist, melden sie sich nicht“, sagt der Leiter.

Keine Stollenschuhe und noch eine Reihe anderer Vorsichtsmaßnahmen gelten für den Kunstrasen, der in die zweite Saison geht im Europastadion und in die erste in Herten. Auch für seine Pflege gibt es ein neues Gerät, um das Kunststoffgranulat nach jeder Nutzung einzustriegeln. Verunreinigungen von der Kippe bis zur Alu-Lasche schaden und werden mindestens einmal wöchentlich ausgefiltert. Die Maschine sammelt die Fremdkörper auf und lässt das Granulat wieder in den Platz ein. „Da müssen wir schon drauf gucken“, heißt es bei den Verantwortlichen, die an alle Nutzer appellieren, Abfälle in die zahlreich installierten Körbe zu werfen. Der Pflegeaufwand für Naturrasen, heißt es, sei aber noch größer. Im Unterschied zum natürlichen Gras lädt sich Kunststoff auch durch Hitze auf und muss zur Kühlung auch bewässert werden. Kippen im Kunstgras haben verheerende Folgen. Das wurde bereits in Herten erlebt. Dann muss mit viel Aufwand der Aufbau des Platzes geflickt werden.

Der neue Hertener Kunstrasen wird mit Mitteln aus dem kommunalen Sportstättenbau in diesem Jahr gefördert. Das teilte am Donnerstag CDU-Landtagsabgeordneter Felix Schreiner mit. Herten gehört zu den 107 Spielstätten, für die das Land 2017 Geld gibt, für den Umbau des Platzes sind es 84 000 Euro. Die Kooperation zwischen den Vereinen als „das A und O“ und dem Technischen Dienst habe sich „verbessert“, lobt Dieter Wild als Vorsitzender des Stadtsportausschusses. Seiner Erfahrung nach nehmen die Vereine die intensivere Platzpflege positiv zur Kenntnis: „Ich habe keine negativen Stimmen vernommen. “ Alle Sportvereine merken insgesamt, dass der Sport inzwischen einen höheren Stellenwert bei der Stadt habe und dass es kommunalpolitisch honoriert wird, dass die Vereine gesellschaftlich viel in Rheinfelden leisten, so Wilds Eindruck.