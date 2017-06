Rheinfelden Wie die Gastronomen in der Warmbacher Straße unter der Dauerbaustelle leiden

Seit der Einrichtung der Baustelle in der Warmbacher Straße ist die Anfahrt zum Ochsen und Rosengarten schwierig. Weil die Gäste ausbleiben, mussten beide Wirte bereits Personal entlassen.

Die Baustelle in Warmbach zehrt nicht nur an den Nerven der Anwohner und Autofahrer – insbesondere seit die Kreuzung zur Hertener Straße auch dicht ist – sondern hat für die ansässigen Gastronomen auch massive Auswirkungen auf den Umsatz: Ye Liang Ying, Chefin des Rosengartens, und Ochsenwirt Leoluca Delo sprechen von einer existenzgefährdenden Situation. Von der Stadt wünschen sie sich lediglich eines: mehr Hinweisschilder.

Es ist Mittwochvormittag, 11 Uhr. Die Baustelle ruht unter der warmen Sonne, ebenso die Geschäfte im Ochsen. „Mittwochs ist Ruhetag“, sagt Delo und stellt Kaffeetassen auf den runden Stammtisch neben der Theke. Das sei schon immer so. Immer – das sind 30 Jahre. Solange führt Delo den Ochsen. Eine Situation wie jetzt hat er in all’ den Jahren nicht erlebt.

Bauarbeiten ziehen sich in die Länge

Seit November ist die Warmbacher Straße eine Dauerbaustelle. Die Stadt saniert die Kanäle; Gas- und Wasserleitungen werden verlegt und Glasfaserkabel eingezogen. Wenn das alles fertig ist, erneuert das Regierungspräsidium noch den Deckenbelag. Zunächst ging die Stadt von vier Monaten Bauzeit aus. „Damit haben wir gerechnet“, sagt Ye Liang Ying und nippt an ihrem Kaffee.

Durch den strengen Winter und „verschiedene andere Faktoren“, wie die Stadt mitteilt, verzögerte sich die Fertigstellung – von Februar auf Mai, von Mai auf September. Als besonders bitter empfinden die beiden Gastronomen, dass die halbseitige Ampellösung – die zu Beginn angekündigt worden war – nie gekommen ist. „Ich verstehe einfach nicht, warum sie das nicht gemacht haben“, Ye Liang Ying. Ihr Restaurant war von Anfang an mitten in der Baustelle, der Ochsen zumindest von der Abfahrt Autobahn noch anfahrbar. Doch seit auch die Kreuzung zur Hertener Straße zu ist, ist auch Delo abgeschnitten – und mit ihm seine Kunden.

Schlechte Beschilderung

Denn ein weiteres Problem aus Sicht der Wirte ist die schlechte Ausschilderung. Die Stadt hat an der Straße „Im Ortsetter“ ein Schild mit Hinweisschildern auf die beiden Restaurants und Parkmöglichkeiten aufgestellt. Außerdem hat sie Delo und Ying einen Anfahrtsplan zur Verfügung gestellt, für die Homepages und als Flyer fürs Restaurant. „Das bringt nichts“, sagt Delo und fährt mit dem Finger die rot eingezeichnete Linie nach. „Selbst Einheimische blicken da nicht durch.“

Ein Beispiel: Letzten Sonntag hätte Delo eine Reservierung für zehn Personen gehabt. „Nach einer Stunde Rumfahren haben sie mich angerufen und abgesagt“, so der 67-Jährige. Auch Ying ist häufig damit beschäftigt, ihren Gästen den Weg zu erklären. Beide fordern von der Stadt nur eines: mehr Schilder. „Wir bräuchten Hinweise beim Bahnübergang in Herten und bei der Mouscron-Allee“, sagt Delo. Deswegen standen er und Ying schon mehrfach im Ordnungsamt. „Die Bitte von Herrn Delo, ein Schild in der Mouscron-Allee aufzustellen, konnte die Stadt leider nicht genehmigen, da es dort verboten ist“, heißt es aus der Verwaltung auf Nachfrage.

Delo will das aber nicht hinnehmen. „Ich werde Druck machen“, sagt er am Mittwoch. Auch mit Hilfe eines Anwalts. „Sie sollen sehen, dass wir nicht die Dummen sind.“ Schadensersatz wird er nicht einfordern können. „Das geht nur, wenn ich bankrott gehe und beweisen kann, dass die Baustelle schuld ist“, so Delo.

Delo hat sich Anwalt genommen

Er und seine Nachbarin spüren die Umsatzeinbußen bereits deutlich. „Besonders diesen Monat ist es heftig, wir machen nur noch die Hälfte“, so Ying, die erst im vergangenen Jahr viel Geld in einen neuen Wintergarten investiert hat. „Kaum waren wir fertig, begann die Baustelle.“ 150 Sitzplätze hat sie jetzt, davon bleiben aktuell die meisten leer. Die Konsequenz: Sie hat zwei Kellner entlassen und stemmt den Betrieb jetzt mit ihrem Schwager. Auch Delo hat zwei Kräfte entlassen und arbeitet jetzt mit der Unterstützung seiner Familie. Ying hofft, dass der neue Fertigstellungstermin eingehalten wird.

Am Mittwoch bekräftigte die Stadt: „Das geplante Bauende mit KW 38 (dritte Septemberwoche) wird zum aktuellen Stand eingehalten.“ Delo aber glaubt nicht, dass die Straße bis dahin fertig wird. „Ich denke, es wird nächstes Jahr.“ Im April 2018 will Delo in Rente gehen. Der Ochsen wurde an einen Investor verkauft, statt Restaurant wird dort wohl in Zukunft ein Mehrfamilienhaus stehen. Ying ist erst 46 Jahre alt. „Ich muss schon schauen, dass es bald wieder läuft.“