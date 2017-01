Rheinfelden Wie Helmut Kohler an der Wetterstation den Winter misst

Wie Helmut Kohler an der Wetterstation den Winter misst

Schneedecke, Wassergehalt des Schnees und Bodentemperatur – das sind einige der Werte, die Helmut Kohler im Winter jeden Tag aus Rheinfelden an den Deutschen Wetterdienst melden muss.

Vom 1. Oktober bis zum 30. April wird an der DWD-Wetterstation Rheinfelden täglich um 6.50 Uhr Winterzeit und um 7.50 Uhr Sommerzeit das Vorhandensein einer Schneedecke, die Gesamt- und Neuschneedecke und ab fünf Zentimeter Schneebedeckung der Wasseräquivalent (Wassergehalt) des Schnees bestimmt. Auch wenn kein Schnee liegt, muss täglich bis 7.50 Uhr über die Internet-Eingabemaske eine Meldung an den Deutschen Wetterdienst erfolgen. Das macht SÜDKURIER-Autor und Schwörstadts Wetterexperte Helmut Kohler, der die Station betreut. Damit verlässliche Werte ermittelt werden, fordert der DWD feste Vorgehensweisen an seinen Stationen, die Kohler zu erfüllen hat.