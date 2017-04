Rheinfelden Wie Günther Hässler den Chor Eintracht Herten motiviert

Wo Günther Hässler Takt und Ton angibt, lässt der Erfolg nicht lange auf sich warten. Das ist auch beim gemischten Chor Eintracht Herten so.

Seit September 2016 leitet er das inzwischen auf 36 Stimmen gewachsene Ensemble, das sich aus drei verschiedenen Gesanggruppierungen von Männern und Frauen zusammensetzt. In diesen Tagen folgen die Proben dicht aufeinander, denn in einer Woche kommt der großen Auftritt. Die Teilnehmer lassen sich freudig auf das neue Format ein, das ihnen einiges abverlangt – aber sie erleben auch den Fortschritt, der anspornt, sich ins Zeug zu legen.

Singen im Verein macht wieder Spaß, die Krise liegt hinter den Sängern. „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“, tönt es beschwingt durch den Probenraum, der dieses Mal im Untergeschoss des Kindergartens St. Urban ist. Im Halbrund eines großen Stuhlkreises reihen sich Sopran, Alt, Tenor und Bass. Günther Hässler agiert allen zugewandt mit dem E-Piano als Stimmgeber. Tempo ist angesagt und Ausdruck, aber nicht nur. Der Chorleiter probt die Titel in Abschnitten. „Wir machen nur noch die letzten zwei Takte im piano“, gibt er professionell Anweisungen und alle folgen.

Begeisterung springt über

Es ist gar nicht so einfach, das sich wiederholende „nanananana“ richtig zu singen. Günther Hässler hört genau mit und versteht es, humorvoll und didaktisch dem Chor zu vermitteln, dass er fühlt, auf was es bei der Interpretation des Songs von Jürgen Marcus ankommt, den er als vierstimmigen Satz in einem Arrangement vor sich auf dem Blatt hat. Hässler lobt „schön“ und lässt nicht locker, um alle auf Kurs zu bringen. Die Sängerinnen und Sänger stehen auf, um gemeinsam ab Seite 42 zu proben. Die Begeisterung springt vom Dirigentenplatz auf den Chor über, auch wenn noch etwas Übung nötig ist, damit das von Hässler genannte „Ramba-Zamba-Stück“ sitzt.

Sängerinnen und Sänger von jung bis alt nehmen die Herausforderung an, neue Literatur zu singen, englische Songs, Schlager und A-cappella-Titel. Da sind die Männer gefordert, die teilweise deutlich die 70 überschreiten, wenn ihr Part aus reiner Vokal-Begleitung besteht, die dem Zupfen eines Basses nachempfunden ist mit „dschingeringiding“ und „badubadu“ als Klangteppich, wie im Countrysong „Stand by your Man“. Die Frauen intonieren dabei tonangebend gefühlvoll mit „Some time it is hard to be a woman“ (zu deutsch: Frauen haben es oft schwer).

Hässler hat den Satz selbst arrangiert. „Wie empfindet ihr’s?“ fragt er in die Stimmen. Einer meint:„Wir singen unser Ding“ und alle lachen. Ein anderer merkt an: „Du weißt als nicht, wo du bist vor lauter Dingen.“ Fast drei Stunden proben, heißt volle Konzentration, aber auch Heiterkeit bei der Arbeit. „Das macht Spaß zum Singen“, meint eine mittelalte Sängerin im Sopran, als zum nächsten Titel gewechselt wird. Hässler versucht bildhaft rüberzubringen, wie es zu klingen hat. An die Adresse der akuraten Männer gerichtet, sagt er: Es geht nicht darum, „die Frau mit Pferd und Lasso“ einzufangen, er empfiehlt, sich auf eine entspannte und lockere Stimmung einzulassen mit „Cocktailglas in der Hand“.

Das kommt an. Der Schwung und die langjährige musikalische Erfahrung, die Günther Hässler in Herten als Trompeter und Hornist im Musikverein Degerfelden und Leiter der „liederlichen Feelharmoniker“ sowie als Organist und Kantor in St. Urban einbringt, beflügelt den kräftig gewachsenen Klangkörper. Constanze Hacker, die nachdem der Chorgesang vor Ort 2013 am Tiefpunkt war, den Neustart unter veränderten Vorzeichen wagte, freut sich über zehn, elf neue Sänger seit September im neuen Gesangverein Eintracht. Hier wirken acht Sängerinnen aus „No limits“ mit und die Männer des Hermann-Chörlis, aber das muntere Chorleben spricht sich auch bei den jungen Familien herum, die nach Herten ziehen und so gehören auch einige junge Gesichter zum Chor. „Neugierig zu machen“, meint Hacker, gehöre zum Konzept. Es geht auf.

Eintracht-Sänger proben nicht nur mit dem Blatt in der Hand. Hässler bindet auch das Internet für sie ein, gibt Hinweise, wo man sich welche Titel von anderen Chören anhören kann und in die Dropbox herunterladen. So entdecken auch Senioren das Internet. Was in der Probe läuft, "kann man noch mal daheim machen“, sagt er. Als er das Projekt im Herbst vergangenen Jahres anpackte, war er sich noch nicht sicher, dass es funktioniert. „Wir wollten auch wissen, was wir können“, erklärt Constanze Hacker das Interesse auch Neues zu wagen wie die A-cappella-Songs. Die neue Ausrichtung hat nach ihrer Erfahrung ein „neues Zusammengehörigkeitsgefühl“ im Chor geschaffen und ein „freundschaftliches Verhalten“ untereinander. Fordern und Fördern bringe alle voran. Nach dem Konzert im Mai allerdings wird die Eintracht ohne Günther Hässler weitermachen müssen. Und nicht nur Constanze Hacker ist, wie sie sagt, „traurig, dass er geht“.

Der Gesangverein

Die Sänger von No Limits (à cappella), des Hermann-Chörlis (Männer) und der gemischte Chor bieten am Samstag, 6. Mai, in der Halle des St. Josefshauses Herten um 20 Uhr ein Konzert unter dem Titel: "Freude, Begeisterung, Leidenschaft". Die musikalische Leitung hat Günther Hässler. Er leitet den Gemischten Chor der Eintracht Herten mit derzeit 36 Teilnehmern im Rahmen eines Projektes. Einlass zum Konzert ist um 19 Uhr (Sektbar).

Wie sich andere Chöre dem Problem Mitgliederschwund stellen

