Rheinfelden Wetter verzögert Arbeiten in der Forstwirtschaft

Insgesamt hängt die Rheinfelder Forstwirtschaft den Plänen für das Jahr etwas hinterher. Für Revierleiter Gerd Fricker kein Grund zur Sorge, noch ist genug Zeit, um die Ziele zu erreichen.

Den Baum markieren, ihn fällen und dann aus dem Wald schaffen – in der Theorie erscheint der Holzeinschlag simpel. In der Praxis allerdings lauern zahlreiche Schwierigkeiten. Zuletzt hatte der Regen die Waldwege aufgeweicht und dadurch verhindert, dass das Holz aus dem Wald geschafft werden kann. Insgesamt hängt die Rheinfelder Forstwirtschaft den Plänen für das Jahr etwas hinterher. Für Revierleiter Gerd Fricker kein Grund zur Sorge, noch ist genug Zeit, um die Ziele zu erreichen. Und für den Notfall hat er auch schon einen Plan.

Der Regen der vergangenen Tage macht derzeit einen Strich durch die Rechnung von Revierförster Gerd Fricker. Der Waldboden ist aufgeweicht, die Arbeiten ruhen. „Würden wir nun das gefällte Holz mit den schweren Maschinen aus dem Wald holen, würden wir die Wege schwer beschädigen“, erläutert Fricker. Dabei sollen auch in diesem Jahr 9000 Kubikmeter Holz, im Forstwirtschaftsjargon Festmeter genannt, eingeschlagen werden. So sieht es der kommunale Plan vor, der 2014 für zehn Jahre beschlossen wurde. „Bislang haben wir etwa zwei Fünftel der Arbeiten erledigt“, sagt Gerd Fricker, Forstrevierleiter im Rheinfelder Stadtwald. Es ist ihm anzumerken, dass er mit seinem Team, das aus sechs Waldarbeitern besteht, gerne schon weiter wäre.

Personelle Schwierigkeiten – zwei Waldarbeiter sind über Monate krankheitsbedingt ausgefallen – und die zeitaufwendigen Vorbereitungsarbeiten im Herbst für das Einpflanzen von rund 20 000 junger Bäume haben die Verzögerungen verursacht. „Größere Aufforstungen im Wald sind nötig“, so Fricker. Gesetzt werden könnten die Pflanzen allerdings nur in der Zeit zwischen Ende Oktober und Mitte Dezember sowie von Mitte Februar bis Mitte März. Das 9000-Festmeter-Soll für 2016 sei dennoch erreicht worden.

Im Januar hat der Schnee wiederum dafür gesorgt, dass die Arbeiten, gerade an steileren Stellen, unterbrochen werden mussten. Denn die Sicherheit der Arbeiter könne dann nicht mehr gewährleistet werden. „Da Unfälle häufig schwerwiegende Folgen haben, müssen der Notarzt und der Krankenwagen auch zu den Arbeitern fahren können“, so Fricker. Und dann sitzt dem Revierförster noch die Zeit im Nacken. Denn die Bäume – der Rheinfelder Wald weist vor allem Laubbäume wie Buchen, Eichen und Ahorn auf – sollten bis Mitte April gefällt sein. Dann beginnt die sogenannte Saftzeit, in der die Bäume das Laub austreiben und mehr Feuchtigkeit im Stamm haben. Wird das Holz dann gefällt, drohen Verfärbungen und Pilzbildungen. Die Folge: Auf dem Holzmarkt wird weniger Geld erzielt.

Wirklich beunruhigt ist Fricker aber trotz der Verzögerungen nicht. „Auch wenn noch einiges aufzuholen ist, das Soll erreichen wir in diesem Jahr schon noch.“ Im Frühjahr und Sommer könnte zusätzliches Holz etwa mit einem Vollernter in Beständen mit Bäumen von geringerem Durchmesser als üblich und auch mit Nadelbäumen eingeschlagen werden. In Frage kommt etwa ein Gebiet am Mättlekreuz bei Minseln. Allerdings seien die Vollernter – die Maschine kostet laut Fricker rund 750.000 Euro und wird von Privatunternehmen gemietet – auch in anderen Forstgebieten gefragt und daher nicht allzeit verfügbar. Dies gelte auch für die Unternehmen, die mit ihren Holzrückmaschinen – Wert rund 500.000 Euro – die Bäume aus dem Wald schaffen. „Sobald das Wetter passt, brauchen pratisch alle Förster die Maschinen“, sagt Fricker. Zeitliche Vorgaben des Gesetzgebers gibt es für die Waldarbeiter aber nicht.

Das Landeswaldgesetz erlaubt in den von Laubbäumen geprägten Wäldern in tieferen Ebenen wie um Rheinfelden herum – anders als in Gebieten außerhalb des Waldes – den Holzeinschlag das gesamte Jahr über. Wichtig für Frickers Jahresplanungen und das Ergebnis sei der Faktor Holzmarkt. Es wird schwerpunktmäßig das Holz gefällt und verkauft, mit dem ordentliche Erlöse erzielt werden. „Da muss man flexibel reagieren, und das können wir auch“, so Fricker. Kurzfristig angepasstes Handeln ist auch in den nächste Wochen gefragt. Sobald der Boden getrocknet ist, muss das Holz aus dem Wald geholt werden. Und auch sonst heißt es für Gerd Fricker und sein Team im Wald bei Minseln, Eichsel, Adelhausen und Degerfelden: Markieren der Bäume, Fällen und aus dem Wald bringen. Bis Mitte April ist noch einiges zu tun.