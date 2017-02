Rheinfelden Werksmusik der Evonik bietet schöne Melodien zwischen Motorenlärm

Die Werksmusik der Evonik begleitet wichtige Anlässe des Rheinfelder Standorts und spielte schon vor 80.000 Menschen in Dortmund.

Egal wo auf dieser Welt – die Geräuschkulisse von Chemiestandorten klingt ähnlich: surrende Produktionsanlagen, brummende Lkw-Motoren, zischende Automatiktüren. Bei Evonik in Rheinfelden legt sich jedoch immer wieder Musik über die Geräusche des Produktionsalltags. Dafür sorgt das Werksorchester mit einem Mix aus Swing, Rock, Pop, Polka und klassischen Stücken.

Die Wurzeln des Evonik-Werksmusik reichen bis in die frühen 1930er zurück. Aktuell besteht das Orchester aus 35 Musikern, 24 davon stehen im aktiven Berufsleben, elf sind bereits im Ruhestand, informiert das Unternehmen in einer Mitteilung. „Dass wir so viele Pensionäre haben, die sich auch lange nach ihrem Ausscheiden aus Evonik noch in der Werksmusik engagieren, zeigt die hohe Verbundenheit zum Standort“, sagt Jürgen Trapp, der das Orchester seit 2009 leitet. Trotz der eng getakteten Arbeitsabläufe finden sich die Musiker im Jahr rund 13 Mal nachmittags zu Proben für die zahlreichen Auftritte zusammen. „Dies ist nur durch die Unterstützung des Unternehmens und der Führungskräfte vor Ort möglich, die voll und ganz hinter dieser geschichtsträchtigen Institution stehen“, sagt Trapp.

Warum leistet sich ein Unternehmen im Jahr 2017 noch ein eigenes Orchester? „Musik ist die gemeinsame Sprache der Menschheit“, zitiert Standortleiter Peter Dettelmann den Dichter Henry Longfellow. „Die Werksmusik bringt Kollegen jenseits der Hierarchieebenen und Altersgrenzen zueinander – für uns ist die Werksmusik ist ein wichtiges Forum des Austausches innerhalb des Standorts und über seine Grenzen hinweg.“ Die Teilnahme steht allen musikalisch Begabten offen, vom Azubi über die Führungskraft bis zum Rentner. Dementsprechend breit ist die Altersspanne des Orchesters – die jüngste Musikerin ist 18 Jahre alt, der älteste Musiker 84.

Nicht mehr von der Werksmusik weg zu denken ist Professor Eckhart Hanser aus Karsau, der ihre musikalische Entwicklung seit 2004 als Dirigent prägt. „In meiner Zeit als Leiter der Werksmusik habe ich schon zahlreiche Highlights erlebt“, berichtet Jürgen Trapp. „2010 feierten wir das 50. Jubiläum der Neugründung nach dem Krieg im Jahr 1960, 2011 traten wir vor 80.000 Zuschauern im Signal Iduna Park beim Spiel Borussia Dortmund gegen den SC Freiburg auf.“ Auch im Jahr 2017 wird die Werksmusik alle wichtigen Anlässe des Standorts begleiten. Das erste öffentliche Konzert findet am Mittwoch, 29. März, statt.