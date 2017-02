Rheinfelden Wer hat die schönste Verkleidung beim Preismaskenball der Maximalen?

Die Guggemusik D‘Maximale veranstaltet seit 1968 den Preismaskenball. Die Jury aus Besuchern wählt die Gewinner mit besten Kostümen aus.

Gruppenweise oder einzeln stellen sich die Kostümierten beim Preismaskenball der Guggemusik D‘Maximale der Jury. Dabei wird aber nicht nur die Maske, sondern vor allem auch der Spaßfaktor bewertet. Die Partyband Fashion Project und Einmärsche mehrerer Guggen sorgen für Super-Stimmung in der Hans-Thoma-Halle. Angefangen mit den Preismaskenbällen hatte es schon 1968, ein Jahr nach Gründung von D‘Maximale. 1973 stieg die Zunftmusik mit ein und die Bälle fanden bis zum Bau des Rathauses mit Bürgersaal in der Fécamphalle statt. „In der gemeinsamen Zeit hieß das anders, aber es waren immer Preismaskenbälle“, führt Stefan Bozic, Vorsitzender der Maximalen, aus.

D‘Maximale und die Zunftmusik trennten sich 2010, weil für die zwei Vereine die Einnahmen nicht mehr zusammen kamen. Wegen dem nachlassenden Besucherandrang wichen D‘Maximale in die Hans-Thoma-Halle aus, was letztlich der Party neuen Schwung verlieh. „Wir sind bei dem Schema geblieben und haben den Preismaskenball am Leben erhalten. Solche Bälle waren früher in der Region weit verbreitet, mittlerweile sind wir am Hochrhein die einzigen, die noch einen Preismaskenball veranstalten“, meint Bozic. An Besuchern und fantasievollen Kostümen mangelt es nicht am Samstagabend in der Hans-Thoma-Halle. Die witzig, aufwendig oder auffällig verkleidete Besucher werden an der Kasse gefragt, ob sie sich dem Wettbewerb stellen. Machen sie mit, bekommen sie eine Nummer, die sie tragen.

Die Jury ist unabhängig. Kein Maximaler ist dabei, sondern drei Gäste, die sich spontan an der Kasse bereit erklären. Für Super-Stimmung sorgt die Party-Band Fashion Project. Dann marschiert eine Musikgruppe ein und die Kostümierten tanzen. Die Schmugglermusik Warmbach, die X-Men-Group, die Ohräquäler und die Latschari sorgen für Abwechslung.„Wir haben eine Gruppe, die immer aus Freiburg kommt. Die wurden schon mehrfach prämiert. Die waren schon als Krankenschwestern mit Papp-Krankenwagen da“, erzählt der Vorsitzende. „Es ist toll, wie viel Zeit die Leute in das Nähen von Kostümen investieren.“ Bei der Demaskierung um Mitternacht freute sich eine große Gruppe Indianer über den ersten Platz.