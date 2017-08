Rheinfelden Wenn Herrchen im Urlaub ist, wird das Tierheim zur Pension

Die Sommerferien nehmen ihren Lauf, das Tierheim aber macht keine Pause. Viele bringen ihre kleinen Lieblinge in die dort angebotene Tierpension, weil sie ihre Tiere nicht mit in den Urlaub nehmen können.

Die Tierpension für Hunde und Katzen ist sehr gefragt. Mit ihr finanziert sich das Tierheim hauptsächlich.

„Viele planen schon zum Jahresanfang ihren Urlaub und reservieren dann direkt einen Platz für ihr Haustier“, erzählt Gabi Scheiner, die stellvertretende Leiterin des Tierheimes. Probleme gäbe es dabei so gut wie keine, fügt sie hinzu. Aber „oft reservieren Leute einen Platz und sagen dann nicht ab, wenn dieser doch nicht gebraucht wird. Das ist schade, weil wir keine Kosten verlangen, weder Vorauszahlungen, noch Stornierungsgebühren. Uns fehlt das Geld dann“, erklärt Scheiner. „Schade ist dies natürlich auch für die Tierbesitzer, die eine Absage erhalten haben und weitersuchen müssen“, fügt Mihaila Despotovic hinzu, Mitarbeiterin des Tierheims.

Die Planung für den Sommer gestaltet sich eher schwierig, da sich die Anzahl der Tiere jeden Tag ändern kann. Um auf Notfalltiere vorbereitet zu sein, zum Beispiel Fundtiere, werden immer zwei bis drei Zwinger frei gelassen. „Viele der Tiere, die aus dem Tierheim adoptiert wurden, werden auch danach noch häufig in die Pension gebracht. Wir haben viele Stammgäste. Es ist schön zu sehen, wie sie sich entwickeln und verändern. Man schließt sie einfach ins Herz“, meint Scheiner.

„Die Besitzer haben meistens ein schlechtes Gewissen, wenn sie ihre Lieblinge hier abgeben. Aber die, die schon ein paar mal hier waren, erkennen den Ort wieder und freuen sich“, erklärt sie. Sie erzählt, dass der Beruf nie langweilig wird, zum Beispiel durch die unterschiedlichen Charaktere der Tiere. Während manche offen auf ihre Zimmergenossen zugehen, bleiben andere lieber für sich.

Ein anderes Problem entsteht, wenn Familien Tiere aus dem Urlaub mitbringen. „Sie sehen, dass die Tiere auf der Straße leben und bekommen Mitleid. Meistens überlegen sie es sich nicht gut genug, denn diese Tiere sind anspruchsvoll. Ein Hund, der auf der Straße gelebt hat, kann nicht einfach ein paar Stunden allein in einer Wohnung sein. Das endet selten gut“, erklärt Gabi Scheiner. Allerdings werden die Tiere oft schnell in ein neues Zuhause vermittelt.

Besonders gefragt ist in den Sommerferien, mit den Hunden Gassi zu gehen. „Gerade für Familien mit Kindern, die nicht in den Urlaub fahren, ist das interessant. Wir achten auch sehr darauf, dass der Hund zu den Menschen passt, die ihn ausführen“, erzählt Gabi Scheiner. Eine zierliche Person bekommt keinen Hund, der sie nur durch die Gegend zieht, meint Despotovic lächelnd. „In den letzten Jahren gab es ein oder zwei Fälle, in denen die Leinenpflicht missachtet wurde, aber ansonsten haben Tier und Mensch gemeinsam eine schöne Zeit“, sagt sie angesichts ihrer Erfahrungen.

Das Tierheim im Staffelweg 6 in Rheinfelden ist telefonisch erreichbar unter 07623/2536 oder per E-Mail unter der Adresse (tierheimrheinfelden@aol.de).