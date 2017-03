Rheinfelden Wenn Frauen sich wie Maori bewegen  dann ist Wohlfühltag bei der VHS

Der Frauenwohlfühltag von VHS und Familienzentrum bietet Teilnehmerinnen ein anspruchsvolles Programm. Trotz guter Resonanz wird das Format vermutlich nicht wiederholt.

Eines der wohl aufwendigsten Events von Volkshochschule und Familienzentrum Rheinfelden war erneut ein Erfolg: Bereits zum 14. Mal fand der Frauenwohlfühltag statt. Und am Schluss waren, trotz verschiedener Herausforderungen, alle Verantwortlichen zufrieden, die 20 Teilnehmerinnen zeigten sich begeistert.

Acht Stunden verbrachten die Frauen miteinander, für sie war es in vielerlei Hinsicht ein spannender und interessanter Entspannungstag. Das Programm wurde gleich drei Mal durch kulinarische Genüsse ergänzt. Der Frauenwohlfühltag war in diesem Jahr zunächst wegen zu wenig Anmeldungen ins Wanken geraten. Dazu sagte Ulrike Maunz, treue Teilnehmerin und Mitorganisatorin: „Als ich hörte, dass der Tag eventuell nicht stattfinden wird, bin ich in meine E-Mail-Kontakte gegangen und habe all jene Frauen angeschrieben, von denen ich wusste, dass sie vielleicht Interesse haben.“

Eine Mail ging in die Schweiz, nämlich zu Vizeamann Brigitte Rüedin. Sie rührte die Werbetrommel und so kamen insgesamt sieben Damen aus dem schweizerischen Rheinfelden zum Frauenwohlfühltag über die Grenze. „Das ist Frauensolidarität“, sagte Rüedin und eine Kollegin fügte hinzu: „Wir haben den Frauenwohlfühltag quasi gerettet.“ Als dann die Referentin zum Tagesthema „Die leise Sprache meines Körpers“ ausgefiel, stand das Organisationsteam mit Gaby Dolabdjian, Daniela Kollényi und Ulrike Maunz vor einer weiteren Hürde. „Die Kursgeberin wurde plötzlich krank, wir jonglierten mit den Kursen, Daniela Kollényi bot Ersatzweise Marmorieren an“, erzählte VHS-Leiterin Dolabdjian. Für sie und ihre beiden Mitstreiterinnen steht fest, dass der Tag in dieser Form in Zukunft nicht mehr stattfinden wird.

„Es gibt Formate, die sind gut, aber sie haben ihre Zeit. Im Laufe der Jahre hat sich der anfängliche Frauengesundheitstag zum Frauenwohlfühltag gewandelt und irgendwann gehen einem die Ideen aus“, so Gaby Dolabdjian.

Neue Aspekte und neue Freundschaften hat der Frauenwohlfühltag den Teilnehmerinnen allemal gebracht. Für wohltuhende Stunden sorgten neben Kräuterwissen etwa das Herstellen einer Heilsalbe, Marmorieren, Henna-Malerei, Bauchtanz und Aroha – eine ausdrucksstarke Bewegungsart der neuseeländischen Ureinwohner.