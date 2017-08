Rheinfelden Weniger Kommerz, mehr Regionales: Stadt plant bereits nächsten Weihnachtsmarkt

Nach der Kritik in den vergangenen Jahren am Weihnachtsmarkt in Rheinfelden überarbeitet die Wirtschaftsförderung derzeit gründlich das Konzept.

Wenn die Wirtschaftsförderung Aktionen plant, ist sie der Zeit immer ein ganzes Stück voraus. So ist es nicht verwunderlich, dass für Wirtschaftsförderer Elmar Wendland und Marketingchefin Gabriele Zissel Weihnachten nicht erst in vier Monaten Thema ist, sondern schon jetzt intensiv beschäftigt. Nachdem sich Messeveranstalter Süma als Organisator verabschiedet hat, übernehmen WST und Stadtmarketing selbst die Regie. Ihr Konzept: ein homogener und wertiger Anlass mit lokalen und regionalen Teilnehmern.

Zuletzt war der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone heftig in der Kritik: zu beliebig und zu wenig stimmungsvoll wurde befunden, zu viel Essen und Trinken und zu wenig Kunsthandwerkliches. Die Wirtschaftsförderung setzt sich in diesem Jahr nun dafür ein, dass alles rund ums Rathaus anders wird. Schnell habe sich aufgrund der Rückmeldungen gezeigt, dass der Weihnachtsmarkt als festen Bestandteil im Stadtgeschehen erhalten werden soll. Niemand, so Gabriele Zissel, war dafür, „das Thema fallen zu lassen“.

Keine Buden mit Allerweltsware

Die Wirtschaftsförderung hat daraufhin das Heft in die Hand genommen mit dem Ziel, künftig „keine Pavillons mit Allerweltsware“, wie Zissel sagt, zuzulassen, sondern sich entsprechend der Zeit stimmungsvoll um den Rathausbrunnen im Zentrum zu präsentieren. Auch die Zone hinter dem Kirchplatz zur Stadtbibliothek hin soll miteinbezogen werden mit ihren Gastronomiebetrieben. Als Plus gelten, dass sich die evangelische Kirchengemeinde mit Gelände weiter engagieren wird und auch ein Kinderprogramm ist für den Markt in Vorbereitung.

Die größte Schwierigkeit besteht erfahrungsgemäß darin, dass die Teilnehmer recht viel Geld für zweieinhalb Tage Teilnahme investieren müssen. Wer drei Mal mehr ausgibt, um dabei zu sein, als er einnimmt, überlegt es sich gut, ob es sich lohnt. An den Kosten für die Holzhütte, die auch die WST vom Verleiher weiter mieten wird, lässt sich wenig ändern. Die Wirtschaftsförderung allerdings will sich bei der Belegung flexibel zeigen und bietet für alle, denen wie in der Vergangenheit 400 Euro Standgebühr zu teuer waren, Mehrfachbelegungen an. Das heißt, die Kosten können geteilt werden, sodass es sich für Vereine, die Selbstgemachtes verkaufen, Handgestricktes, Gemaltes oder Dekoratives machbar ist.

Einen höheren Zuschuss der Stadt erhält die Wirtschaftsförderung nicht. Wendland und Zissel müssen mit dem Geld auskommen, das zuletzt für die Ausrichtung mit Süma Maier eingesetzt wurde. Die Teilnehmer sucht die WST gezielt aus, um wie Zissel sagt, „das Image umzudrehen“. Künftig soll es „wertig sein und ein schönes Flair“ geben, meint die Ressortleiterin. Auch Hobbykünstler aus Rheinfelden und der Region erhalten die Möglichkeit, ihre Arbeiten zu zeigen und zu verkaufen. Keramik und Kunsthandwerk sind gefragt. Die Teilnehmer der Vergangenheit, wie Glaskünstler Wilfried Markus, der immer ein Publikumsmagnet mit seinen Live-Vorführungen war, möchte man weiter pflegen, heißt es.

Die Ortsteile sind mit im Boot

Wirtschaftsförderer Wendland hält es für wichtig zu schauen, „was gut passt“. Der Markt soll vom Lokalkolorit leben. Auch mit den Ortsteilen wird dazu Verbindung gehalten, wo jedes Jahr eigene Märkte in der Vorweihnachtszeit stattfinden. Es gehe nicht darum, diese zu „kanalisieren“, sagt Wendland. Es spreche aber auch nichts dagegen, dass Teilnehmer aus Nollingen oder Adelhausen an einem anderen Wochenende in Rheinfelden in Erscheinung treten. Dies sei eine klassische „Win-win-Situation“, so Elmar Wendland.

Bisher falle die Resonanz auf das Konzept „durchweg positiv“ aus. Auch Hilfsorganisationen und Vereine, die einen sozialen Zweck verfolgen, sollen einen Platz erhalten. Die Markteröffnung übernehmen weiter die Kirchen.

Teilnahme noch möglich

Für das Startjahr in neuer Regie haben Zissel und Wendland etwa 45 Stände zum Ziel. Beide freut, dass bereits viele Köpfe außerhalb der WST mitdenken, sodass nach den Sommerferien das Programm weiter ausgearbeitet werden kann. Eines steht schon fest: Die Stadtmusik wird die Marktabende ausblasen und damit einen musikalischen Abschluss setzen.

Hobbykünstler und Vereine, die am neuen Markt mitmachen möchten, können sich noch melden bei Gabriele Zissel (g.zissel@wst-rheinfelden.de).