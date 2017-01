Rheinfelden Wegen zwei Euro Beute: Jugendlicher bei Hieber-Parkhaus in Rheinfelden schwer verletzt

Wegen zwei Euro Beute: Jugendlicher bei Hieber-Parkhaus in Rheinfelden schwer verletzt

Wegen zwei Euro Beute ist ein 15-Jähriger im badischen Rheinfelden von zwei Jugendlichen zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei spielte sich folgendes ab: Um 12.30 Uhr fuhr im Hieber-Markt ein 15-Jähriger mit der Rolltreppe vom zweiten in das erste Obergeschoss. Hierbei wurde er von zwei Jugendlichen nach Geld und Zigaretten gefragt.Der 15-Jährige lehnte ab, worauf ihn die beiden Jugendlichen festhielten und durchsuchten. Hierbei fanden sie Geld und nahmen dem Opfer zwei Euro ab. Danach flüchteten die Täter, wurden von ihrem Opfer verfolgt und auf dem ersten Parkdeck gestellt. Die Täter stießen ihren Verfolger weg und flüchteten weiter.Im Bereich des Ausganges zum Parkdeck 1 konnte der 15-Jährige die Flüchtenden erneut einholen und versuchte sie aufzuhalten. Daraufhin wurde er zusammengeschlagen und getreten, als er bereits am Boden lag. Hierbei wurde das Opfer nicht unerheblich verletzt.Die Täter rannten danach in Richtung Innenstadt/Rathaus davon und wurden von einem Zeugen gesehen. Die Fahndung der Polizei verlief ergebnislos. Sie verfolgt mittlerweile eine konkrete Spur.Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Personen, die sich zur Tatzeit im Hieber-Markt bzw. auf dessen Parkplätzen aufhielten und Augenzeugen wurden.Kontakt: 07621/176-0.