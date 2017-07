Rheinfelden Wassersportler bekommen Kanustation am Rheinuferweg.

Die Stadt erhält aus dem IBA-Projekt „Rheinuferrundweg extended“ Geld für die Aufwertung des Rheinuferrundwegs. Auch eine Aussichtsplattform ist geplant.

Das IBA-Projekt „Rheinuferrundweg extended“, das sich grenzüberschreitend mit Maßnahmen bis Bad Säckingen erweitert hat, betrachtet die Stadt als „Leuchtturmprojekt für die Region“. Patrick Pauli (Stadtplanung- und Umweltabteilung) stellte unter diesem Gesichtspunkt im Bau- und Umweltausschuss drei weitere Maßnahmen vor, die mit großer finanzieller Unterstützung aus dem Interregprogramm gefördert werden.

Dass die Stadt 70 Prozent Zuschuss für die Verbesserungen der Infrastruktur im Rahmen der Aufwertung der Naherholungsfunktion am Rhein erhält, wertete OB Klaus Eberhardt als außerordentlich. Üblicherweise seien nicht mehr als 50 Prozent zu erwarten. Die neuen Schritte, die in den nächsten beiden Jahren umgesetzt werden, regelt eine Partnerschaftsvereinbarung. Bei einem Eigenanteil von etwas über 32 000 Euro und Gesamtkosten von knapp 107 000 Euro wird sich am Adelberg bei der Dürrenbachmündung das sogenannte „Sunnebuggele“ am Höllhooge entwickeln. Wo noch verbuschtes Gelände zu finden ist, soll ein offenes Plateau entstehen mit einem lichten Parkcharakter, damit der Rhein im Blick bleibt.

Die zweite Maßnahme stellt ein Angebot an Wassersportler dar. Sie erhalten eine Kanustation in Rampenform, die sich den Pegelständen beim Ein- und Ausstieg anpasst. Mit der Maßnahme trägt die Stadt der wachsenden Zahl der Paddler am Hochrhein Rechnung. Im weiteren entsteht eine Wanderkarte auf Papier und als App, die auf der Strecke auch Sehenswürdigkeiten ausweist.