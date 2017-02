Rheinfelden Was, wann, wo? Die Fasnachtstermine aus Rheinfelden auf einem Blick

Was, wann, wo? Die Fasnachtstermine aus Rheinfelden auf einem Blick

Die heiße Phase der Fasnacht nähert sich mit großen Schritten. Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Termine.

Nollingen

Berggeisterjubiläum: Die Berggeister Nollingen feiern ihr 33-Jahr-Jubiläum am Samstag, 18. Februar. Los geht es um 13.30 Uhr bei Fruchthandel Giesin, Beuggener Straße. Von dort durch die Dürerstraße zur Hebelhalle, um den Narrenbaum zu stellen. Gleichzeitig wird das Narrendorf eröffnet. Der offizielle Empfang beginnt um 15 Uhr in der Kaffeestube. Um 19.11 Uhr startet der Jubiläumsumzug durch Nollingen, anschließend buntes Treiben in der Hebelhalle.

Rheinfelden

Machtübernahme: Die Narrenzunft Rheinfelden übernimmt am Donnerstag, 23. Februar, um 12 Uhr die Macht im Rathaus. Die Proklamation und Schlüsselübergabe findet im Kastanienpark statt. Die Bewirtung erfolgt durch die Dinkelberg-Schrate.

Latschari-Hausball: Die Latschari-Clique veranstaltet am Donnerstag, 23. Februar, 20 Uhr, einen Hausball im Hotel Danner. Das Motto lautet „Après Ski Party“. Mit dabei ist ein Stargast direkt vom Après Ski in Ischgl. Eintritt zwei Euro, Cliquen frei.

Guggenfestival: Die Guggen der Ohräquäler und Gassemoggis laden am Freitag, 24. Februar, ab 14 Uhr auf den Oberrheinplatz und in den Kastanienpark ein. Es spielen mehrere Guggen auf Bühnen. Der Eintritt ist frei, für Verpflegung ist gesorgt.

Närrische Meile: Die Narrenzunft Rheinfelden veranstaltet am Samstag, 25. Februar, ab 10 Uhr eine närrische Meile in der Karl-Fürstenberg-Straße und am Oberrheinplatz. Es gibt musikalische Auftritte und Verpflegungsstände (kein Eintritt).

Eichsel

Hemdglunkiparty: Die Dinkelberg-Hexen veranstalten am Donnerstag, 23. Februar, 20.30 Uhr, eine Hemdglunkiparty mit DJ und verschiedenen Guggenmusiken in der Halle Eichsel. Einlass ab 16, Hästräger/Hemdglunki ein Euro, für alle anderen acht Euro.

Herten

Narrenbaumstellen: Das Narrennest Herten veranstaltet am Donnerstag, 23. Februar, einen Hemdglunkiumzug mit Narrenbaumstellen. Um 18.30 Uhr ist Proklamation, der Umzug startet um 19.11 Uhr vom Rathaus zur Scheffelhalle mit Narrenbaumstellen. Einlass zur Hemdglunkiparty in der Scheffelhalle ab 19.30 Uhr. Eintritt ab 18 Jahren fünf Euro für Hemdglunki und für alle anderen zehn Euro.

Brauchtumsabend: Das Narrennest Herten lädt am Freitag, 24. Februar, um 20.11 Uhr zum Brauchtumsabend in die Scheffelhalle ein. Eintritt: sieben Euro.

Dorffasnacht: Das Narrennest Herten lädt am Samstag, 25. Februar, ab 12 Uhr zur Dorffasnacht auf dem Lindenplatz ein. Es gibt Verpflegungsstände. Eintritt frei.

Degerfelden

Narrenbaumstellen: Das Narrennest Degerfelden und die Klingentalwichtel laden am Donnerstag, 23. Februar, um 17.30 Uhr zum Hemdliglunkiumzug vom Gasthaus Engel zu Fridolinhalle ein. Danach: Narrenbaumstellen und Party im Hemdliglunkidorf auf dem Schulhof.

Warmbach

Schmugglerball: Die Schmugglergilde Warmbach veranstaltet am Freitag, 24. Februar, 19 Uhr, einen Schmugglerball in der Hans-Thoma-Halle in Warmbach. Das Motto: „Gäste aus aller Welt“. Eintritt sechs Euro.