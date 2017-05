Rheinfelden Warum man bei der Kräuterwanderung den Wald vor lauter Menschen nicht sieht

Die Exkursion von Klaus Albiez stößt auf überwältigende Resonanz. Mehr als 200 Menschen nehmen teil. Die Ortsverwaltung Adelhausen will ihn deshalb bei weiteren Veranstaltungen unterstützen.

Ottwangen war aus dem Häuschen: Weit über 200 Menschen strömten am Freitagnachmittag zur Kräuterexkursion in den Ottwanger Wald. Voll im Stress war der Veranstalter Klaus Albiez. Es war ein Unterfangen, welches er als Privatperson alleine nicht meistern konnte.

Ja, das Interesse an dieser Naturveranstaltung war riesengroß. Viele parkende Autos entlang der Straße und auf den Wiesen sowie eine Menschenschlange, die in den schattigen Wald pilgerte. „Mit so viel Interesse habe ich nicht gerechnet. Um 15 Uhr habe ich angefangen und nach 18 Uhr bin ich dann mit den letzten Interessierten aus dem Wald gegangen. Es wird eine Fortsetzung geben, aber mit passender Organisation. Ich versuche, mit einem Verein aus dem Dorf zusammenzuarbeiten“, sagt Klaus Albiez zufrieden. Denn: „Ganze Wandergruppen haben schon jetzt angefragt und eine Landfrauengruppe aus dem Hotzenwald will eine Sonderführung. Sie alle äußerten ihr Interesse damit, dass alte Heilkräuterhausmittel nicht in Vergessenheit geraten dürfen.“

Sanikel zeigen sich nur selten

Die Premiereveranstaltung des Klaus Albiez zum Thema Sanikel hatte Magnetfunktion. Doch: Es waren am vergangenen Freitag zu viele Leute da, die meisten Besucher bekamen den Hauptdarsteller nicht einmal zu Gesicht. Viele zogen ohne Sanikelpflänzchen wieder von dannen. Monika Schwarz, die aktiv bei den Rheinfelder Stadtführungen mitmacht, sieht es so: „Eine derartige Veranstaltung sollte genau organisiert sein. Anmeldungen über die Ortsverwaltung, maximal 20 Personen pro Führung und eine kleine Teilnahmegebühr von sagen wir mal drei Euro.“

Auch Ex-Ortsvorsteher Rudi Kähny war positiv überrascht von so vielen Interessierten. „Ist doch klar, das mit den natürlichen Heilmitteln boomt“, war aus der Menschenmenge zu vernehmen. Ein weiterer Kommentar lautete: „Mehr Leute als Bäume im Wald.“ Ortsvorsteherin Silvia Rütschle, die an der Kräuterwanderung nicht teilnehmen konnte, da sie an der Klausurtagung war, sagte auf Anfrage unserer Zeitung: „Das, was der Klaus macht, ist eine ganz gute Sache. Mit einem solchen Zuspruch hat man nicht gerechnet, in Zukunft muss das ganze abgeklärt werden, er hat die Unterstützung der Ortsverwaltung.“