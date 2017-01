Rheinfelden Warum im Winter nicht jede Straße von Schnee geräumt werden kann

Obwohl 25 Leute Dauereinsatz bei den Technischen Diensten fahren, machen sie es nicht allen Bewohnern recht. Verärgerung über nicht geräumte Straßen ist die Folge.

Der Winter hat die Stadt und ihre Straßen fest im Griff. Mit zehn Zentimeter Neuschnee am Wochenende sind die Mitarbeiter der Technischen Dienste gefordert beim Räumen und Streuen. Obwohl 25 Leute Dauereinsatz fahren, machen sie es nicht allen Bewohnern recht. Verärgerung ist die Folge. Bei Leiter Siegfried von Au sind einige Beschwerden eingegangen, auch in der Redaktion mit dem Hinweis, andere Kommunen könnten es besser. Die Straßen bei den aktuellen Wetterverhältnissen ohne viel Salz schwarz zu räumen, lasse sich nicht machen, erklärt von Au. Dennoch laufe alles nach Plan, heißt es.

Das reicht manchem Anwohner aber nicht. Aus Wohnstraßen mit Tempo 30 ohne Gehweg, aus der Siedlung und auch aus Herten gab es bei der Einsatzleitung schon etliche Beschwerden. Von Au verweist darauf, dass die vom Gemeinderat gewollte Satzung der Stadt vorsieht, dass nur bei flächendeckendem Eis und geschlossener Schneedecke über zehn Zentimeter dort geräumt oder gestreut wird, „üblicherweise fahren wir nicht in Wohnstraßen“. Dort sind die Anlieger aufgefordert, einen Streifen von einem Meter Breite frei zuräumen, wenn kein Gehweg vorhanden ist. Es mache keinen Sinn in diesen schmalen Straßen Schnee wegzuschieben, betont von Au, weil der Schnee der Straße wieder bei den Anliegern vor der Tür lande. Passiere dann ein Unfall, müsste die Stadt haften. Von Au räumt angesichts der offenkundigen Problematik ein: „Ein ganz schwieriges Thema“ und hält es deshalb für besser, „restriktiv“ zu verfahren.

Um Schnee aufzuladen und abzutransportieren, fehlen die Möglichkeiten. Die Kapazitäten gelten als ausgereizt, personell und beim Fuhrpark. Den stark zu erweitern mache keinen Sinn, denn richtige Winter treten nur alle paar Jahre auf.

Aber warum wird dann auf dem Vogelsang geräumt, fragen manche? Das liege daran, dass es sich um eine Gefällstrecke handle. Die gebe es nur wenige, sie werden aber grundsätzlich geräumt und gestreut, das gilt auch für die Zufahrten in Karsau, „sonst ist das Sicherheitsrisiko zu groß“, betont von Au. Vor Jahren wurde deshalb auch schon mal die Wannengasse für den Verkehr gesperrt. Die Satzung der Stadt schreibt vor: so wenig Salz wie möglich. Daran halten sich die Technischen Dienste bei ihren Einsatzfahrten. Bei andauerndem Schneefall bringe es nichts, die Straße ganz frei zu machen. Für von Au erscheint es wichtiger darauf zu verweisen: „Wir wollen, dass die Straßen befahrbar sind mit winterlichen Bedingungen.“ Am Montag wurden nach Dienstplan bereits um 3 Uhr morgens Kontrollfahrten gemacht. Da war die Schneeunterlage griffig, deshalb habe der Winterdienst nur an bestimmten Stellen mit Splitt gestreut. Sicherlich könnte der Werkhof noch „fünf Fahrzeuge mehr einsetzen“ und mehr Leute, doch weder das eine noch das andere stehe zur Verfügung, heißt es. Entscheidend sei, dass keine Unfälle passieren, deshalb werde auch Kontakt mit der Polizei gehalten, um rasch problematische Stellen in den Griff zu bekommen. Bisher aber gebe es kaum Unfälle.

Ein Schneetag fordert bei sparsamem Einsatz rund 30 Tonnen Salz. Obwohl die Lager der Technischen Dienste zu Saisonbeginn ganz gefüllt waren, gibt es schon wieder Handlungsbedarf. Dabei wird die Erfahrung gemacht, dass alle Städte bestellen und es deshalb bereits Engpässe bei der Lieferung eintreten. Die nächste Ladung Trockensalz wird in Rheinfelden nächste Woche erwartet. Von Au geht davon aus, „solange wird es reichen“. Für ihn ist deshalb wichtig, die Reserven nicht gleich alle zu verpulvern, sondern dosiert einzusetzen. Noch lagern 40 Tonnen Trockensalz und 20 000 Liter Lauge, wenn es hart auf hart kommt, ist der Vorrat aber in zwei Tagen verbraucht.