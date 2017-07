Rheinfelden Warum die Stadt genug Geld hat für Investitionen, diese aber dennoch nicht umgesetzt werden

Die gute Nachricht: Die Stadt hat genug Geld, um viele Investitionen zu tätigen und hat ein Programm aufgelegt, so groß wie noch nie. Die schlechte: In der Verwaltung ist die Arbeitsbelastung hoch und die Baufirmen haben so volle Auftragsbücher, dass viele Projekt gar nicht umgesetzt werden können. Kämmerer Udo Düssel hätte eine Lösung – die kommunalpolitisch aber wohl nicht so gut ankommen würde.

In der letzten Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause gab Düssel einen Überblick über den Verlauf des Haushalts. „Alles verläuft gut, bei den Steuereinnahmen können wir im Vergleich zum Planansatz mit zwei Millionen Euro mehr rechnen“, so Düssel. Die Stadt verfüge über erhebliche liquide Mittel, die sie aufgrund der vielen anstehenden Projekte aber auch benötige. Doch ausgegeben hat sie bislang noch nicht viel.

„Vieles kommt nicht in Tritt“, so Düssel in der Sitzung. Auf der Liste der größten Investitionen stehen allein 19 Positionen, bei denen noch kein Cent geflossen ist – etwa bei der Stadtsanierung West oder dem Hochwasserschutz Minseln. Bei anderen Aufträgen wurden bislang nur kleine Beträge abgerufen, so bei der Sanierung der Kunststofflaufbahn im Europa Stadion: 352 000 Euro stehen zur Verfügung, gerade mal 836 Euro wurden bislang verfügt. Alfred Winkler schmeckte das erkennbar nicht. „Zwei Drittel wurden bislang nicht mal angegangen“, so der SPD-Rat.

Als Begründung nannte Düssel zwei Faktoren. „Die Arbeitsbelastung bei uns im Haus ist hoch, viele Aufträge konnten noch nicht vergeben werden“, so der Kämmerer im Gespräch. Auf der anderen Seite „stehen die Firmen aber auch nicht Gewehr bei Fuß“. Denn die Handwerker sind voll ausgelastet. „Im Prinzip müssten wir ein Jahr vorher buchen“, so Düssel. Dabei gehe es längst nicht nur um große Bauaufträge, sondern auch kleine Reparaturen, wie defekte Fliesen austauschen oder ähnliches.

Diese Entwicklung behindert nicht nur das diesjährige Investitionsprogramm. „Im Prinzip schieben wir ein Jahr Arbeit vor uns her“, so Düssel. Denn auch aus dem letzten Jahr sind viele Aufträge noch nicht abgearbeitet – und dass die Stadt 2017 vollständig abwickeln wird, glaubt Düssel nicht. „Es werden wieder einige Projekte liegen bleiben.“

Ihm als Kämmerer gefällt diese Entwicklung nicht. „Wenn ich sagen muss, dass zwei Drittel nicht gemacht wurden, was für einen Sinn hat dann ein Plan noch?“ Aus seiner Sicht gibt es für das Dilemma nur eine Lösung. „Sich ein Jahr zurückhalten und beispielsweise nur fünf Millionen Euro investieren und erst mal alles andere abarbeiten.“

Dieser Ansatz aber ist kommunalpolitisch nicht beliebt. „Der Gemeinderat möchte natürlich so viele Wünsche wie möglich in den Plan einbringen und auch die Ortsteile sollen berücksichtigt werden.“ Den Bürgern allerdings sei es schwer zu vermitteln, „dass wir keine Wirtschaftskrise haben“. Das Geld ist da – allein, es fehlt an Kapazität.

Wie sehr das auch die Handwerker beschäftigt, zeigt ein Anruf bei Kreishandwerksmeister Michael Schwab aus Grenzach-Wyhlen. Für ein längeres Gespräch hat der Schreinermeister am Mittwochmittag keine Zeit. Eine Kunde sitzt in seinem Büro, danach folgt ein Termin in Schopfheim. „Sie sehen, ich bin selbst in dieser Mühle“, so Schwab. Dem Handwerk gehe es gut, was des einen Freud, sei des anderen Leid.

Eine schnelle Lösung hat er auch nicht parat. Nur so viel: „Vielleicht muss man den Investitionsstau noch ein, zwei Jahre ziehen, bis sich der Markt wieder beruhigt hat.“

Die einzelnen Posten

Im Investitionsprogramm der Stadt gibt es einige Projekte für die Stand Juli 2017 noch keine oder nur geringe Mittel verfügt wurden. Diese sind zum Beispiel: