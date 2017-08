Rheinfelden Warum die Liederlichen Feel-Harmoniker nach 16 Jahren aufhören

Die Liederlichen Feel-Harmoniker hören nach 16 Jahren auf. Im Interview spricht Günther Häßler über die Gründe für das Aus.

Als Erstes die kurze Frage: Warum?

Die kurze Antwort: Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, aber im Ernst: In diesen über 16 Jahren sind auch wir natürlich alle älter geworden und darüber hinaus haben sich Interessenschwerpunkte verschoben. Um die klangliche Harmonie zu erhalten, hätten wir uns mit neuen Sängern verstärken müssen. Diese zu finden ist, wie wir aus der Vergangenheit wissen, recht schwierig und die Integration geht zwei bis drei Jahre. Wir standen also vor der Wahl, recht viel Zeit und Aufwand zu investieren, um das Niveau längerfristig zu halten, oder eben aufzuhören wenn es am schönsten ist, denn keinesfalls wollten wir unser Publikum mit über die Jahre sinkendem Niveau enttäuschen.

Kann man also künftig definitiv keinen Feelharmoniker auf einer Bühne wieder hören (sehen)?

Singen ist ein tolles Hobby, das uns Liederliche verbunden hat und noch immer verbindet. Dass wir als Gruppe aufhören, heißt aber natürlich nicht, dass keiner mehr singen darf. Einige sind schon bisher in anderen Chören aktiv und ich denke, dass die meisten irgendwann/irgendwo zu hören und zu sehen sein werden.

Wenn Sie zurückblicken, wie erklären Sie sich den gleichbleib enden großen Erfolg der Liederlichen?

Wir haben immer versucht, uns musikalisch zu entwickeln, uns nicht in eine bestimmte Schublade stecken zu lassen „von Barock bis Rock“. Bei allem Qualitätsanspruch stand aber der Spaß, die Freude an der Musik immer im Vordergrund. Und wir haben offensichtlich einen Weg gefunden, dass sich diese Freude auch auf unser Publikum überträgt.

Sie haben berühmte Melodien/Kompositionen auf Ihre spezielle Art wiedergegeben. Unvergessen bleibt sicher vielen Fans die Mini-Version von Mozarts „Zauberflöte“. Waren diese Arrangements das Werk eines Einzelnen oder hat jedes Mitglied Ideen eingebracht?

Die angesprochene „Zauberflöte“ ist tatsächlich ein Arrangement von mir, aber das ist eine der wenigen Ausnahmen. Die weitaus meisten Arrangements haben wir bei anderen Gruppen, zum Beispiel den Wise Guys, oder Verlagen erworben und üblicherweise nicht verändert. Allerdings haben wir immer versucht, die Stücke authentisch-liederlich zu interpretieren.

Ihre öffentlichen Auftritte gestalteten Sie stets als Benefizkonzerte und haben mit dem Erlös die unterschiedlichsten sozialen Einrichtungen und Projekte unterstützt. Wer darf sich zum Schluss darüber freuen?

In den Jahren haben wir insgesamt einige zehntausend Euro an verschiedenste Empfänger übergeben dürfen: Bürgerheim, DKMS, Kaltenbach-Stiftung, Hospiz am Buck, Aktion Kind im Krankenhaus und viele mehr. Oft haben wir bei Auftritten bei gemeinnützigen Organisationen auch auf unsere Gage verzichtet. Es kam sogar vor, dass wir bei einem Auftritt an einer Hochzeit spontan für Hochwasser-Opfer gesammelt haben. Unsere beiden Abschiedskonzerte gehen an zwei Rheinfelder Organisationen, die sich auf direkte Weise um die Ärmsten der Armen in anderen Erdteilen kümmern.

Gibt es bestimmte Momente in der Laufbahn der Liederlichen, an die sie sich besonders gerne erinnern?

Generell waren unsere Konzerte für mich immer ein Highlight. Ende April 2017 waren wir in Rheinfeldens Partnerstadt Barry und durften beim Männerchor eine grandiose Gastfreundschaft erleben, die in Erinnerung bleiben wird.

Zu Person und Termin