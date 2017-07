Rheinfelden Warum das Familienzentrum viel mehr als Kinderbetreuung bietet

Vertreter von Politik und Verwaltung aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen erklären bei der Mitgliederversammlung, warum es das Familienzentrum braucht.

Mit einer Talkrunde über die eigene Zukunft eröffnete das Familienzentrum Rheinfelden am Freitag im Treffpunkt Gambrinus die Mitgliederversammlung. Politiker aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen nahmen dazu Stellung. Während das Zentrum finanziell gut dasteht, konnten vorerst nur drei der fünf Vorstandsposten besetzt werden.

Die Frage „Braucht Familie in der modernen vernetzten Gesellschaft noch ein Familienzentrum?“ diskutierten Ulrike Ebi-Kuhn, Bürgermeisterstellvertreterin in Grenzach-Wyhlen, Cornelia Rösner, Sozialamtsleiterin in Rheinfelden, Josef Gyuricza, Sozialabteilungsleiter in Grenzach-Wyhlen, und der Rheinfelder Wirtschaftsförderer Elmar Wendland die Zukunft des Familienzentrums. Die Talkrunde moderierte Martin Riegraf, Vorstand des Caritasverbandes Hochrhein.

Ebi-Kuhn blieb dabei, dass besonders für Zugezogene ohne familiären Rückhalt die Einrichtung eine wichtige Unterstützung sei. Da Grenzach-Wyhlen starken Zuzug habe, werde die Gemeinde das Familienzentrum auch weiterhin unterstützen. Gyuricza ergänzte, dass er das Familienzentrum und den Familientreff in Grenzach nicht mehr missen wolle. Rösner führte aus, warum das Familienzentrum mehr sei als ein Kinderbetreuungsangebot: Ganz wichtig seien die vielfältigen Beratungsangebote für Familien.

Aus wirtschaftlicher Perspektive erklärte Wendland, dass die Bedeutung des Familienzentrums nicht zu unterschätzen sei, da so genannte „weiche Faktoren“ wie Kinderbetreuung oder Pflege inzwischen zu harten Standortfaktoren geworden seien.

Geschäftsführerin hört auf

Ilona Fritz-Schild hört nach sechs Jahren als Geschäftsführerin des Familienzentrums auf. Laut ihrem Bericht beschäftigt das Familienzentrum zwölf Mitarbeiter; dazu kommen acht geringfügig Beschäftigte und 38 Ehrenamtliche. Bei der Kindertagespflege gab es in Rheinfelden, Grenzach-Wyhlen und Schwörstadt 138 Betreuungsverhältnisse bei 36 aktiven Betreuern. 16 Tagesmütter haben die Qualifizierung abgeschlossen und 15 wurden neu aufgenommen. Der Minikindergarten in Rheinfelden ist laut Fritz-Schild voll ausgelastet; bei den Ferienangeboten am Spielhaus Nollingen hätten 131 Kinder teilgenommen.

Vorstandsmitglied Stefan Heinzel sieht eine positive finanzielle Entwicklung: Die Erträge bestehen zu 38 Prozent aus Eigeneinnahmen. Größter Haushaltsposten sind mit 74 Prozent die Personalkosten. Der monatliche Finanzbedarf liegt bei 25 000 Euro und konnte gegenüber dem Vorjahr gesenkt werden; außerdem wurden die Rückstellungen erhöht. Die Mitgliederzahl ist von 233 auf 217 gesunken.

Vorstandsmitglied Christel Kessler, die 2014 in das Amt gewählt worden war, hatte es schon Ende 2016 wieder abgegeben, sodass bei den Wahlen nur drei Kandidaten für die fünf Posten antraten. Vorstandssprecher Fritz Grässlin kündigte an, dass zwei Kandidatinnen schon zugesagt hätten; allerdings käme die aktuelle Wahl zu kurzfristig. Grässlin, Heinzel und Wibke Rombach wurden einstimmig als Vorstandsmitglieder wiedergewählt.

Elke Streit und Verena Supper sind neue Kassenprüferinnen. Weiterhin wurde von den Mitgliedern bei Enthaltung des Vorstandes beschlossen, dass den Vorständen weiterhin eine Ehrenamtspauschale von jährlich 720 Euro gewährt wird.