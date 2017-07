Rheinfelden Warum Maxi und Emmchen Gänsemutter Daniela Schadt nicht von der Seite weichen

Daniela Schadt aus Nordschwaben hat zwei kleine Gänseküken adoptiert. Wir haben die drei besucht.

Vor zwei Jahren haben Daniela und Lutz Schadt ihre Liebe zum Landleben verwirklicht und halten seither auf dem Dinkelberg Federvieh und seit kurzem Hochlandrinder. Jetzt wurde Daniela Schadt auch noch zur Gänse-Mutter. Wenn Daniela Schadt in die Nähe des kleinen Geheges, direkt neben dem Freisitz, kommt und Emmchen und Maxi“ ruft, dann wackeln die zwei Junggänse ihr schnatternd entgegen. Und wenn Ziehmutter Daniela den Zaun öffnet, weichen sie ihr nicht mehr von den Beinen.

Für diese enge Bindung hat der inzwischen verstorbene Zoologe Konrad Lorenz, auch Vater der Graugänse genannt, eine Erklärung: Schadt war das erste Lebewesen, dass Maxi und Emmchen nach der Geburt sahen. Ausgiebige Spaziergänge werden zwar wegen ein paar Grashalmen gerne von den Gänsekindern unterbrochen, ist Schadt dann aber ein paar Meter zu weit weg, geht die Rennerei richtig toll los. Wild schnatternd und mit breitem Flügelschlag versuchen sie, ihre Ersatzmutter einzuholen.

Gänsemutter verstößt ihre Küken

Ab und zu nimmt Daniela Schadt ihre Schützlinge mit ins große Gehege, wo die leibliche Gänsemutter unter all dem Federvieh lebt. „Weder Emmchen noch Maxi, noch die richtige Mutter reagieren aufeinander, da gibt es keinerlei Beziehung oder Verbindung“, beobachtet Schadt von Beginn an. Und sie erzählt weiter: „Im Gegenteil, meine zwei Lieblinge weichen mir nicht von der Pelle, sie stehen ganz nah an mir und fauchen, wenn ihre Artgenossen auf sie zukommen. Mir kommt es vor, als wollten sie ausdrücken: Beschütze uns, wir wollen nicht bei den anderen Gänsen sein“.

Gänsebabys mögen Schmuseeinheiten

Emmchen und Maxi fühlen sich sichtlich wohl bei Familie Schadt: In einer kleinen Badewanne lassen sie sich treiben und die Schmuseeinheiten dürfen an keinem Tag fehlen. „Das ist ein unbeschreiblich schönes Gefühl. Meist abwechselnd nehme ich die Gänse auf den Arm, sie drücken sich ganz fest an meinen Hals. Ihr flauschiges Fell fühlt sich wunderbar an und sie piepsen vor Freude“, beschreibt Schadt den Körperkontakt mit den jungen Gänsen.

Doch wie kam Schadt überhaupt zu ihren flauschigen Adoptivkindern? Vor eineinhalb Jahren haben Daniela und Lutz Schadt den Gänserich Martin in ihr Gehege aufgenommen. Martin hatte bis dahin mit einer Schar Gänse in einer Gartenlaube in Degerfelden gelebt. Als ein Fuchs alle Gänse bis auf ihn holte, stand es nicht gut um den Gänserich. Er wurde auf einem Auge blind und im Tierheim war kein Platz für ihn. Hannelore Nuß, die Vorsitzende des Tierschutzvereins, hatte bei den Schadts angerufen und die nahmen den Gänserich sofort bei sich auf.

Küken schlüpfen nach 30 Tagen aus Eiern

Die Nachkommen ließen nicht lange auf sich warten, allerdings haben die Gänse die meisten Eier kaputt gemacht. Einige konnten die Schadts jedoch retten und in einen Brüter legen. Nach 30 Tagen sind dann drei Küken geschlüpft, eines hat aber nicht überlebt. „Ich stand beim Brüter und habe genau beobachtet. Die Schale fing sich an zu bewegen und es kamen kleine Knäuel aus flauschig gelben Federn heraus. Als sie die Äuglein öffneten, sahen sie mich, seither gehören wir zusammen.“

Die weiteren Tage mussten die Gänse-Babys unter einer speziellen Wärmeplatte bei 38,5 Grad liegen. „Wenn ich zu ihnen kam, begann ein Kampf um mich, sie waren richtig tollpatschig, sie haben sich überschlagen vor Freude.“ Gefüttert wurden Maxi und Emmchen anfangs mit einer speziellen Körnermischung. Heute fressen sie Getreide, Obst und Salat.

Schadt weiß, dass ihre beiden Ziehgänse irgendwann ins Gehege zu den anderen müssen. Aber, und darin ist sie sich mit ihrem Mann einig: „In den Backofen kommen Emmchen und Maxi nie. Dafür hab ich sie viel zu lieb und eine zu intensive Beziehung. Wenn sie älter sind, werde ich sie eventuell am Äußeren nicht mehr unterscheiden können, aber ich gehe davon aus, dass sie auf Lebenszeit auf meine Stimme hören werden.“ Hausgänse werden zwischen zehn und 24 Jahre alt.