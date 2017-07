Rheinfelden Warum Adelhausen das Dorf der Jäger und Sammler ist

Auch bei der sechsten Auflage von „Ein Dorf räumt auf“ gab es im Dinkelbergdorf einen guten Besucherandrang – an 52 Ständen mit Raritäten und Nützlichem konnten sie vorbei „trödeln“.

Organisiert von Alexandra Rosa und Sonja Bartlik, machten in diesem Jahr so viele Aussteller wie noch nie mit. „Bislang waren es immer unter 50 Flohmarktteilnehmer, die Zahl 52 ist super für ein so kleines Dorf wie Adelhausen“, freute sich Bartlik. Und Rosa ergänzte lachend: „Wir machen weiter so, Fortsetzung folgt 2018.“

Aber müssten nach sechs Jahren nicht alle Häuser, Scheunen und Keller längst ausgeräumt sein? „In unserem Dorf gibt es ganz viele Jäger und Sammler. Einige besuchen regelmäßig Floh- und Trödelmärkte in der ganzen Umgebung. Sie kaufen ein und bieten vieles dann wieder selber vor dem eigenen Haus an“, erklärte Rosa, die selbst jahrelange Flohmarkterfahrung hat. „Hinzu kommt, dass immer wieder Haushalte aufgelöst werden und das wird für den Flohmarkt gerne genutzt“, weiß Sonja Bartlik.

Die Aussteller boten am vergangenen Wochenende hauptsächlich Spielsachen, Möbel, Accessoires, Kleider und Schmuck an. Die kleinen Adelhausener nutzten den Flohmarkt, um sich von Spielsachen zu trennen und das Taschengeld aufzustocken. Aber auch Außergewöhnliches wie Landmaschinen aus bäuerlichen Anwesen suchten einen neuen Besitzer.

Es machte Spaß durch Adelhausen zu flanieren. Diverse Verpflegungsstände, die von Gyros mit Pommes über Grillwürste und Kuchen so ziemlich alles boten, was den Besuchern schmeckte, luden zur Verschnaufpause ein.

Eine besondere Anregung für die siebte Auflage im kommenden Jahr gab eine Besucherin: „Ein Shuttle-Dienst wäre toll.“