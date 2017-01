Rheinfelden Warme Klänge in frostiger Winternacht beim Celtic Christmas Konzert

Harfenist Andy Lang und Akkordeonistin Christine Schmid geben an Dreikönig ein Celtic Christmas Konzert in der Schlosskirche Beuggen.

Der Harfenist Andy Lang ist ein erklärter Winterfan. So gefiel es ihm, dass zu seinem 13. Auftritt an Dreikönig in Rheinfelden endlich einmal Schnee lag, denn verschneite Landschaften liebt der Musiker aus den „fränkischen Highlands“. Sein Celtic Christmas Konzert in der stimmungsvoll von Kerzenlicht beleuchteten Schlosskirche in Beuggen eröffnete er mit dem schottischen Lied „Gloomy Winter“ von den Hebriden. Dort sind die Winter feuchtkalt, die Menschen sehen sich mit diesem Song den Frühling herbei.

Mit seiner sonoren, warmen Stimme, seinem ins Ohr gehenden Harfenspiel, den keltischen Klängen, aber auch eigenen Liedern, verstand es der Harfenist und Liedermacher aus Franken zusammen mit Christine Schmid, die Herzen und Seelen der Zuhörer in der nahezu vollbesetzten Schlosskirche an diesem frostigen Winterabend zu erwärmen. In den zwölf Jahren zuvor war Lang in der Ritterkapelle des Schlosses aufgetreten, was durch den Besitzerwechsel und die Renovierungen nicht mehr möglich ist. So gastierte der Barde erstmals in der Schlosskirche, wo es akustisch halliger, auch kühler und zugiger ist, aber dennoch eine schöne Atmosphäre herrschte. Zur intensiven Stimmung trug auch Lokalmatadorin Christine Schmid bei. Die bekannte Rheinfelder Sängerin und Akkordeonistin erwies sich als einfühlsame Konzertpartnerin und brachte sich mit ihrer Sopranstimme und ihrem nuancenreichen Akkordeonspiel in die irisch-keltische Klangreise ein.

Der Zusammenklang von Harfe und Akkordeon erwies sich als reizvoll, auch in den Gesangparts harmonierten Schmids heller Sopran und Langs dunkel timbrierte Stimme gut. Dies war im ausdrucksvoll gesungenen Lied „Longing“, das von der Sehnsucht handelte, ebenso hörbar, wie in dem mystisch angehauchten „Over the misty mountain“. Darin geht es um sagenumwobene Gestalten, die im Nebelgebirge nach einem Schatz suchen. Weihnachtliches fand sich ebenso im keltischen Repertoire, etwa das lyrische Christmas Carol „In a Bleak Midwinter“ oder das englische Weihnachtslied „What a Child is this“ auf die überlieferte Melodie von „Greensleaves“. Berührend besangen die beiden Musiker das Wunder der Weihnacht, die leuchtende Magie und den Zauber dieser Zeit. Lang weiß als ausgebildeter Theologe auch um die Verletzlichkeit und die fragilen Momente des Lebens. So gab der Liedermacher eine Kostprobe aus seinem neuen Buch mit CD, in dem er 13 „Lieder der Verletzlichkeit“ gesammelt hat.

Wenn es nach Andy Lang und Pfarrer Jörg Hinderer geht, soll die lange Tradition der Celtic Christmas Konzerte an Dreikönig damit aber nicht zu Ende sein. Der gefeierte Harfenist und Sänger hat erklärtermaßen „große Lust“, auch am nächsten 6. Januar wieder in Rheinfelden zu sein. Ob das in der Schlosskirche von Beuggen möglich sein wird oder in einer anderen Kirche in Rheinfelden, ist noch offen.