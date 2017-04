Rheinfelden Warmbacher Straße bleibt gesperrt: Gewerbeverein sieht Innenstadt abgehängt

Nach der Kanalsanierung werden Gas- und Wasserleitungen erneuert, bevor bis Ende September Flüsterasphalt aufgetragen wird.

Der erfreuliche erste Teil der Nachricht lautet: Die Kanalarbeiten in der Warmbacher Straße sind abgeschlossen. Weniger erfreulich hört sich der zweite Teil an: Die Durchgangsstraße bleibt weiter komplett für den Verkehr bis Ende September gesperrt. Mit dieser Regelung soll das Projekt beschleunigt werden, nachdem durch Eis und Schnee und andere Schwierigkeiten bereits eine Verzögerung um zehn Wochen im Zeitplan eingetreten ist. Als Nächstes werden die Gas- und Wasserleitungen durch die Badenova erneuert, dann ist der Zweckverband Breitband am Zug mit der Glasfaserverlegung auf beiden Seiten bis zu den Hausanschlüssen. Zum Abschluss wird das Regierungspräsidium etwa acht Wochen benötigen, um in einem Teil einen gewünschten Flüsterasphalt aufzutragen und in den Randbereichen einen gewöhnlichen Belag.

Mit dem „Aufreger vor Ostern“ sorgte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt am Donnerstag für ein Aufstöhnen der Gemeinderäte quer durch die Reihen. Sie akzeptierten aber die Erklärung, dass die Vollsperrung unter den schwierigen Umständen mit mehreren an der Baustelle beteiligten Partnern die beste Möglichkeit darstellt, mit dem Projekt so zügig wie möglich zum Abschluss zu kommen. Das Vorgehen wurde mit dem Regierungspräsidium und dem Polizeipräsidium Freiburg als sinnvolle Lösung abgesprochen, sie wird als das Beste für alle Seiten laut Eberhardt gesehen. Der OB sprach von einem „Ende mit Schrecken“, erwartet aber durch die Bündelung der weiteren Maßnahmen frei vom Verkehr eine zeitliche Einsparung um sechs Wochen.

Eine halbseitige Verkehrsregelung mit Ampelregelung wird nach den Erfahrungen mit der Baustelle bei Riedmatt angesichts des hohen Verkehrsaufkommens als nicht machbar angesehen wegen der Rückstaugefahr zur Autobahn. Ordnungsamtsleiter Dominic Rago kündigte an, dass die Polizei weiterhin Kontrollen vornehmen wird, damit die Sperrung eingehalten wird.

Stadtrat Gustav Fischer (SPD) kommentierte im Gemeinderat die Entwicklung auch aus Sicht des Gewerbevereinsvorsitzenden mit dem Hinweis: „Wir hängen die Innenstadt massiv ab.“ Der Einzelhandel beklagt seit Längerem, dass sich die Sperrung auf den Umsatz auswirke. Fischer plädierte dafür, zumindest mit einer Bedarfsampel an der Kreuzung Eichbergstraße/Mouscron-Allee für flüssigeren Verkehrsfluss zu sorgen im Bereich der Umleitungsstrecke.