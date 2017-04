Rheinfelden Warmbacher Straße bleibt bis Ende September voll gesperrt

Verkehrsteilnehmer müssen sich noch gedulden: Die Vollsperrung der Warmbacher Straße verlängert sich bis September.

Bereits seit November vergangenen Jahres ist die Warmbacher Straße (B 34) von der Ortsmitte Warmbach bis zur Kreuzung Mouscron-Allee gesperrt.

In diesem Bereich werden die Kanalrohre erneuert sowie Leitungen für Gas, Wasser und Glasfaserkabel gelegt. Hinzu kommt die Erneuerung des Straßenbelags durch Flüsterasphalt.

Aufgrund verschiedener Faktoren, darunter Schnee und Eis im Winter, haben sich die Arbeiten verzögert und der ursprüngliche Zeitplan konnte nicht eingehalten werden, wie es aus dem Rheinfelder Rathaus heißt.

Am Donnerstagnachmittag haben Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Vertreter der zuständigen Verwaltungsabteilungen den neuen Zeitplan bekannt gegeben. So sollen die Arbeiten am Kanal und an den Leitungen bis Ende Juli abgeschlossen sein.

Direkt im Anschluss beginnt das Regierungspräsidium mit der Erneuerung der Asphaltdecke. Mit einem Ende der Maßnahme sei bis Ende September zu rechnen.

Alle Beteiligten kennen die missliche Lage und bedauern die Verzögerungen. "Aber gerade bei Tiefbauarbeiten ist man vor unliebsamen Überraschungen im Untergrund nicht gefeit", sagt OB Klaus Eberhardt.

Um einen möglichst zügigen Baufortschritt zu gewährleisten, haben sich Stadt, Versorgungsträger und Regierungspräsidium darauf geeinigt, auch die weiteren Maßnahmen unter Beibehaltung der Vollsperrung durchzuführen.

"Dadurch haben wir eine zeitliche Einsparung von sechs Wochen, als wenn wir die Straße halbseitig sperren", so der Oberbürgermeister.