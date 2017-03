Rheinfelden Warmbach: Kinder lassen Ballons steigen

Evangelische Krippe Weltentdecker feiert fünfjähriges Bestehen. Einrichtung für Betreuung von Kleinkindern ist ein Erfolgsmodell

Rheinfelden (dhi) Seit fünf Jahren gibt es die evangelische Krippe Weltentdecker in Warmbach. Diesen Geburtstag feierten die derzeitigen Kinder, ehemaligen Krippenkinder, die Erzieherinnen und natürlich Pfarrer Joachim Kruse. In der kleinen Einrichtung können zehn Kinder im Alter von sechs Monaten bis drei Jahren betreut werden. Fünf pädagogische Fachkräfte unter der Leitung von Ruth Benatia kümmern sich um die quirlige Schar.

Für die Kirchengemeinde sei es ein Wagnis gewesen, dass sie vor fünf Jahren die nicht einfache Fahrt aufgenommen habe, sagte Pfarrer Kruse. Durch motivierte Erzieherinnen und kooperative Eltern sei es aber eine Erfolgsgeschichte geworden. Familien, die wegen der Arbeit nach Rheinfelden ziehen, haben oft keine Angehörigen hier, die sich um die Kinder kümmern könnten. Sie brauchen eine Ganztagsbetreuung. Mittlerweile ist die Krippe bis Ende 2018 ausgebucht, es gibt lange Wartelisten. Eine Schwierigkeit bleibt die angespannte Personalsituation. Es sei durch Abwanderung in die Schweiz und Versetzung in den Ruhestand immer wieder problematisch, gutes Personal zu finden, meinte Benatia.

Die Feier begann mit einem gemeinsamen Gottesdienst, denn das Gebet vor den Mahlzeiten und das Begehen der Feste im Jahreslauf gehört zur religionspädagogischen Arbeit der kirchlichen Einrichtung. Zum besseren Verständnis für die Kleinkinder hat Ruth Benatia biblische Figuren hergestellt: Jesus, die Jünger, Männer, Frauen, Kinder , ein Baby. Mit diesen Gestalten wurde eine biblische Geschichte erzählt. „Kinder sind wertvoll, und Jesus hat sie in die Arme genommen und sie gesegnet“, so Kruse. Die Kinder beteiligten sich freudig am Geschehen und stellten die originalgetreuen Figuren für alle sichtbar mitten im Raum auf.

Eine zweite, getrennte Einrichtung im gleichen Gebäude ist der evangelische Kindergarten Warmbach. Dessen Leiterin Sandra Fuchs, zwei Erzieherinnen und ehemalige Krippenkinder, sangen das für dieses Jubiläum komponierte Lied von den Weltentdeckern. Kantor Rainer Marbach begleitete auf dem Klavier. Höhepunkt: Die Kinder ließen Ballons steigen. Daran angebunden eine von den Kindern gestaltete Karte, adressiert an die Weltentdecker.