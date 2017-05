Rheinfelden Waldbegehung in Degerfelden: Wieso der Forst einem Flickenteppich gleicht

Förster Gerd Fricker informiert über die Waldflurbereinigung. Ziel ist die bessere Erreichbarkeit der Grundstücke.

Degerfelden – Bernhard Meier, Waldbesitzer in Degerfelden, bezeichnete die aktuelle Flurbereinigung in den Waldungen des Ortsteils als „Jahrhundertprozess“. 25 Waldbesitzer waren am Samstag der Einladung von Pro Rheinfelden gefolgt, um sich vor Ort von Förster Gerd Fricker und den Vermessungsexperten des Landes mögliche Maßnahmen erläutern zu lassen. Der Wald werde durch die Flurneuordnung wirtschaftlicher, besucherfreundlicher und im Hinblick auf die Landschaftspflege verbessert, sagte Bernhard Meier am Treffpunkt der Wandergruppe, die etwa drei Stunden im Wald südlich der Grenzacher Straße bis zum Mittleren Haldenweg unterwegs sein sollte.

Meier ist der gewählte Vorstandsvorsitzende der Teilnehmergemeinschaft am Prozess der Waldflurbereinigung – das sind 300 Waldbesitzer, wobei sich hinter einem „Besitzer“ auch eine ganze Erbengemeinschaft verbergen kann. Warum eine solche Neuordnung notwendig ist, wurde auf den ersten Blick klar, als Projektleiter Jacek Frank von der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung in Bad Säckingen die Karte ausrollte, die Förster Fricker scherzhaft als „Besitzersplitterungskarte“ bezeichnete. Tatsächlich sieht die Karte wie das Flecklihäs einer Fasnachtsclique aus: Jeder Besitzer hat eigene farbige Symbole für seine kleinen Waldgrundstücke, die vor allem südlich der B 316 extrem zerstückelt und verteilt liegen.

Nördlich der Straße auf dem Eichberg gehört der Wald fast ausschließlich der Gemeinde und ist bereits ausreichend erschlossen. Das Gebiet der Waldflurbereinigung umfasst 445 Hektar im Westen Degerfeldens: Der Nettenberg im Osten wurde bereits im Zuge des Autobahnbaus neugeordnet. 120 Hektar des betroffenen Gebiets sind Gemeindewald. Die restliche Fläche teilt sich in 740 Flurstücke der 300 erwähnten Besitzer: Jedes private Grundstück sei damit im Schnitt 30 Ar, etwa 55 mal 55 Meter, groß, erläuterte Frank.

Wichtigstes Ziel der Flurbereinigung ist die Erreichbarkeit der Grundstücke: Diese ist laut Fricker bei vielen heute nicht gegeben. Wie Frank ergänzte, sind viele Grundstücke durch ihren spitzen Zuschnitt überhaupt nicht forstwirtschaftlich nutzbar. Neben dem Tausch und der Zusammenlegung der zerstreuten Grundstücke sind deshalb auch neue Waldwege geplant. Die Fachleute haben bereits eine Grobplanung erarbeitet, der aber als Diskussionsgrundlage mit den Besitzern dienen solle, wie sie betonten. Laut Fricker gibt es drei Wegearten im Wald: Der Fahrweg oder Hauptabfuhrweg ist mit Schotter und einem Abwassersystem ausgebaut und muss Lastwagen bis 40 Tonnen aushalten. Der Mittlere Haldenweg ist ein solcher Fahrweg und wurde in den Sechzigern von einigen Waldbesitzern auf eigene Kosten gebaut. Der Maschinenweg ist weniger gut befestigt. Laut Fricker sind viele der angelegten Wege zu schmal für die heutigen Forstmaschinen. Die Rückegasse schließlich legt der Waldbesitzer selbst an: Sie dient dem direkten Zugriff auf die gefällten Bäume.

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Waldflurneuordnung ist die ökologische Aufwertung, mit der der Landeszuschuss von 67 bis auf 80 Prozent erhöht werden könnte. Gestufter Mischwald statt standortfremder Fichten und den Erhalt von Streuobstwiesen nannten Fricker und Frank als sinnvolle Maßnahmen. Die Fichten, die eigentlich in Höhen über 1000 Metern heimisch seien, bilden mit ihren sauren Nadeln einen Boden, auf dem wenig mehr wachse. Laub- und Obstbäume hingegen böten vielen Vogelarten, Insekten und in Degerfelden besonders Fledermäusen Wohnung und Nahrung.

Waldflurbereinigung

In der Größenordnung wie von der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuordnung in Bad Säckingen vorgesehen, würde die Waldflurbereinigung Degerfelden 2,1 Millionen Euro kosten. Die Waldbesitzer müssten sich am Wegebau mit 1000 Euro pro Hektar beteiligen. Möglich sind Landeszuschüsse zwischen 67 und 80 Prozent (siehe Haupttext). Die Flurneuordnung wurde von den Degerfelder Waldbesitzern gewünscht, beantragen beim Land musste sie die Gemeinde. Im Dezember 2015 fand die erste Zusammenkunft statt; im Juni 2016 wurde die Anordnung vom Ministerium für Ländlichen Raum erteilt. Im Dezember 2016 wählten die Waldbesitzer einen fünfköpfigen Vorstand, der als direkter Ansprechpartner für die Fachleute fungiert. Planung und Umsetzung der Waldflurbereinigung werden noch viele Jahre in Anspruch nehmen.