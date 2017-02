Rheinfelden Waidbachgeflüschter des Musikvereins Degerfelden setzt wieder Punktlandung

Bei der bunten Veranstaltung am Wochenende konnten die zahlreichen Akteure mit 13 abwechslungsreichen Programmteilen überzeugen.

Degerfelden (eim) Eines haben die Mitglieder des Musikvereins Degerfelden mit ihrem 32. Waidbachgeflüschter erneut bewiesen: Sie können viel mehr als Musik machen. So richtig geflüstert haben sie keineswegs, denn sie wollten ja gehört werden.

Souverän eröffnete auch dieses Mal Günther Häßler das Programm. Am Ende wurde ihm von seinen Mitstreitern sogar noch bestätigt: Wenn er nicht ständig gesagt hätte, was die anderen machen sollten, wäre das Programm wohl gar nicht so zustande gekommen. Allerdings, den Eindruck, dass man die Mitwirkenden auf die Bühne prügeln musste, haben sie allesamt nicht gemacht, die Spielfreude war nämlich allen anzumerken, manchmal war sie so groß, dass sie selbst erst einmal lachen mussten. In das Bühnenprogramm wurde dieses Mal auch Werbung eingebaut. Entweder galt sie Degerfelder Besonderheiten – wie dem Genuss der Waidbachweggli im Stau in der Grenzacher Straße – oder sie nahmen andere, berüchtigte Werbende aufs Korn. Zum Beispiel, indem sie die bereits mehrfach als Deutschlands schlechteste Werbung bewerteten Spot über ein Müsli für ihren Ortsteil in Anspruch nahmen.

Die insgesamt 13 thematischen Programmteile liefen zügig nacheinander ab, jeder für sich begeisterte. Günther Häßler gestaltete sehr gelungen einen Exkurs in die internationale Politik, geschickt zeigte er den Bürgen aus Degerfelden die Welt. Wenn beispielsweise 60 Jahre Europäische Gemeinschaft beziehungsweise EU nur Frieden und Handel gebracht haben, reiche das als Erfolg nicht schon aus?

Aus der Bütt heraus zog Dietmar Häßler das Publikum dann wieder auf den Boden der alltäglichen Realität zurück mit seinen tiefgründigen Überlegungen als Veganer. Dieser gedankliche Bogen schloss sich, als gegen Ende des Programms Richard Müller als Apfelschnitz übers Grillen philosophierte. Begeistert aufgenommen von den etwa 300 Zuschauern wurde die alemannische Wortspielerei „Isch de Hai dehei?“

Das eigentliche Waidbachgeflüschter boten Daniel Schwald und Christian Häßler in ihrer Plauderei auf dem „Recyclinghof Degerfelde“. Seien es nun die falschen Fußbälle beim Fußballverein, das abenteuerliche Parken in der Grenzacher Straße oder auch einige Spitzen nach Herten, lustig war es und alle im Saal wussten Bescheid. Zu den optisch besonders gelungenen Nummern gehörten die Abenteurer der „Lumpe-Wiiber“, mit einem Tanz im Dunkeln mit Lichteffekten. Durchweg alle Szenen waren gut durchdacht und brachten Degerfelden mit dem großen und kleinen Alltag in Verbindung. Dass der Musikverein Veranstalter war, stellte er mehrfach unter Beweis, am eindrucksvollsten zweifellos mit dem „Rock ‚n’ Roll-Date“. Mit Temperament und Können gestalten die Musiker diese vielfältige Flirtschule.

Gut gelungene Effekt zogen sich durchs gesamte Programm. Dabei gab es keine überlangen Umbaupausen, die Nummern selbst waren ebenfalls gut konzentriert, sodass bei den Besuchern keine Langeweile aufkam. Die Komplimente, die Oberzunftmeister Michael Birlin im Namen der Fasnachtszunft überbrachte, waren absolut gerechtfertigt. Nach dem Geflüschter gab es noch Musik zum Tanz, wieder einmal verstand es das Duo Sax & Key, die Gäste mitzureißen.