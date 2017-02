Rheinfelden Vorhang auf für junge Zuschauer bei den ersten Kindertheatertagen

Das Kulturamt der Stadt Rheinfelden lädt Ende März zu den Kindertheatertagen ein. Acht Theatertruppen geben insgesamt 17 Vorstellungen.

Den roten Sticker bebildern ein fröhliches weißes und schwarzes Schaf. Die zwei wandelnden Wollknäuel machen Kindern Lust auf die ersten Kindertheatertage des Kulturamts. Leiter Claudius Beck hat dazu acht professionelle Theatergruppen für Ende März für 17 Vorstellungen im Bürgersaal engagiert. Verschiedene Zielgruppen, von den Kitakindern bis zu Jugendlichen, sollen in Personen- und Figureninszenierungen mit dem Bühnenspiel in Berührung kommen. Das größte Interesse an diesem Angebot melden bisher Kindergärten an, 400 Anmeldungen sind schon verbucht.

Kinder und Jugendliche sind seit Jahren für Beck ein wichtiges Publikum. Vor allem in Zusammenarbeit mit mehreren Bibliotheken im Landkreis gibt es Programm für sie. „Es läuft sehr unterschiedlich“ ist Becks Erfahrung. Kommen bekannte Stücke zur Aufführung wie „Ritter Rost“ oder Lindgren-Inszenierungen füllen sich die Reihen. Da nicht alle Orte eine Bühne haben, spielen die Stücke manchmal auch „unter Wert“, weil räumlich Kompromisse gemacht werden. Mit den ersten Kindertheatertagen bietet das Kulturamt nicht nur gute Bedingungen, sondern auch einen idealen Rahmen. Der Bürgersaal wird kindgerecht umgebaut mit einem Podium für die jungen Zuschauer, die Bühne kommt in die Mitte des Raums.

Beck kennt sich in der Kinderkultur bestens aus. Mit seiner Kulturagentur in Salem engagiert er sich als Veranstalter und Organisator seit dem Jahr 2000 auf der Fachmesse für Kinderkultur und kann behaupten, „ich habe schon fast alles gesehen“, was in diesem Genre auf dem Markt ist. Als „Oberindianer der Kinderkultur“ wie er sich selbst bezeichnet, hat er sich deshalb vorgenommen, aus dem breiten Angebot für Rheinfelden zu schöpfen und ein Festival für die Altersgruppe zwei bis 14 Jahren zusammenzustellen, um früh die „Zuschauer für morgen“ für die Bühne zu begeistern. Einen Motivationsschub gaben ihm die Dome-Festspiele, aufwändig gemacht für ein leider nur kleines Publikum. Beck verweist darauf, dass im Vergleich zu dieser Freiluftunternehmung die Kindertheatertage finanziell ein geringes Risiko bilden.

Im Kinder- und Jugendgenre eine Lücke zu schließen, kommt unterschiedlich an. Seit Wochen schon sind Schulen und Kindergärten flächendeckend informiert, aber vor allem die „Kitas haben freudig gebucht“. Wie so oft macht Beck die Erfahrung, dass die Schulen „sehr zurückhaltend“ reagieren, aber es gibt Interesse aus Lörrach, Grenzach-Wyhlen, Wehr und Öflingen. Über neun Tage sind zwei Vorstellungen geplant, pro Stück sind es etwa 150 Plätze und wenn alles ausgebucht würde, kämen insgesamt 3000 Zuschauer zum Zuge. Der Anspruch der Aufführungen ist didaktisch, pädagogisch und voller Humor, eben modern inszeniert von echten Profis. Die Hälfte der Darsteller tritt mit Figurentheater auf, aber zeigt dabei auch echten Körpereinsatz. Beck weiß aus langer Erfahrung, dass Kinder nur ins Theater kommen, „wenn sie mit der Schule hingehen“ oder im Kindergarten, der Trend gehe zu den ganz Kleinen als Zielgruppe. Wenn es gut läuft mit dem Festival, „kann man es nächstes Jahr wieder machen“, sagt Beck an. Er geht optimistisch an die Premiere und denkt an „Lauras Stern“ im Advent. Da füllten 450 Zuschauer die Plätze.

Das Programm

Im Bürgersaal treten acht Theatergruppen in 17 Vorstellungen auf. Gespiel wird vormittags und nachmittags. Start ist am Donnerstag, 23. März. Es spielen folgende Ensembles: Theater Kranewit „Hänsel und Gretel“ (4 bis 9 Jahre), Theater Kokon (Puppentheater nach Janosch) „Guten Tag, kleines Schweinchen“ (ab 3 Jahre), Schreiber + Post „Der Fischer und seine Frau oder Meer ist mehr“ (nach den Gebrüdern Grimm, 5 bis 12 Jahre), Theater Kuckucksheim mit „Petterson und Findus“ (5 bis 10 Jahre), Companie Voland mit „ Voll daneben“ (übers Benehmen, 7 bis 14 Jahre), Theater Mär „Eins Zwei Drei Tier“ (2 bis 6 Jahre), Musiktheater Lupe „Wolle und Gack“ (Bild, ab 4 Jahren), Theater die Exen „Das Lied der Grille“ (5 bis 10 Jahre). Die Eintrittskarten kosten im Vorverkauf einheitlich 5 Euro, an der Tageskasse 6 Euro, Vorverkauf und Einzelkarten: Tourist-Info und Bürgerbüro.