Rheinfelden Vorfahrt für Radler und Skater beim Slowup Basel-Dreiland

Beim Slowup am 17. September sind die Straßen zwischen Basel und Rheinfelden auf beiden Seiten des Rheins wieder autofrei.

„Irgendwann werden alle Anwohner wissen: Am dritten Sonntag im September ist Slowup“, brachte Rheinfeldens Tourismuschefin Gabriele Zissel ihre Hoffnung zum Ausdruck. In der Tat sollte sich langsam der Gewöhnungseffekt eingestellt haben: Auch in der elften Auflage des „einzigartigen Sportereignisses in Europa“, so Veranstalter Wendel Hilti, führt die Route über die autofreien Straßen von der Riehener Grenze in Grenzach entlang der Basler Straße, über Süd- und Gewerbestraße und wieder auf die B 34, in Herten durch die Augster Straße und hinter dem Friedhof durch die Eichbergstraße in Warmbach, über Werderstraße, Oberrheinplatz und Rheinbrücke in der Kernstadt. Am 17. September sind von etwa 9 bis 18 Uhr diese Straßen für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Insgesamt 62 Kilometer Strecke

Mit 60 000 Teilnehmern rechnen die Veranstalter bei schönem Wetter. Die Gesamtstrecke für Velofahrer und Inlineskater beträgt 62 Kilometer, kann aber in drei Schlaufen von 19 bis 26 Kilometern abgekürzt werden; eine Querverbindung führt über das Kraftwerk Wyhlen-Augst. „Der Slowup ist keine Rennveranstaltung; jeder kann starten und aufhören, wo er will“, betonte Cheforganisator Hilti bei der gestrigen Pressekonferenz auf dem Inseli. Er bat die Teilnehmer nochmals eindringlich, die Nutzungszeiten von 10 bis 18 Uhr zu beachten. Die Sperrungen für den motorisierten Verkehr müssten natürlich zuvor auf- und danach abgebaut werden; außerhalb der offiziellen Zeiten sei die Sicherheit aber nicht gewehrleistet.

In Herten organisiert der Musikverein den Festplatz im Bereich Augster Straße/Bahnhofstraße. Am Oberrheinplatz gibt es Speisen und Getränke von kommerziellen Anbietern, ein Quiz über das Dreiland und das Rockabilly-Trio Haymen auf der Bühne. Laut Zissel sei es für die früher bewirtenden Vereine in der Kernstadt zu riskant geworden, die richtige Menge an Essen und Trinken wetterabhängig bereitzuhalten. Es seien aber jederzeit wieder Vereine willkommen. Die Einbindung der Vereine vor Ort ist ein wichtiger Teil des Slowup-Konzepts.