Rheinfelden Von Pippi Langstrumpf bis Roy Black: Helden der Kindheit bei der Frauenfasnacht

Zum vierten Mal organisieren sechs Freundinnen eine Frauenfasnacht im Pfarreizentrum. Das Motto lautet diesmal Helden der Kindheit.

Die Frauenfasnacht am Schmutzigen Dunschdig im Pfarreizentrum ist Kult und kommt ganz lässig daher. Doch dahinter steckt viel Arbeit, die sich die sechs Freundinnen Katharina Weber, Celina Meier, Svenja Bachmann, Sarah Straub, Janina Lutz-Bachmann und Manuela Buschbaum teilen.

Am Sonntag fand die Generalprobe statt. Die ähnelte auf den ersten Blick einem sonntäglichen Kaffeeklatsch, mit Zopf und feinen Seelen. Doch es wurde hart gearbeitet, um die Ideen, die seit November in Planung waren, auch umsetzen zu können. Wie viel Platz braucht der Tanz? Wirken die Kostüme vor dem dunklen Hintergrund überhaupt? Braucht es Markierungen auf der Bühne für die bewegten Szenen? Viele Fragen ergaben sich bei der Generalprobe, und es erforderte viel Zeit, bis alles geregelt werden konnte.

Die Kostüme wurden sortiert und der Klappzylinder vom Opa abgestaubt. Die jungen Frauen sind durch ihre Mütter und Großmütter in die Frauenfasnacht hineingewachsen und organisieren sie nun zum vierten Mal in Eigenregie.

Helden der Kindheit – so lautet das diesjährige Motto. „Wer früher Pippi Langstrumpf, Bibi Blocksberg oder Roy Black verehrte, soll als solcher verkleidet kommen,“ meinte Sarah Straub. Und fügte schmunzelnd hinzu: „Man darf auch als Clown kommen, vielleicht war das der heimliche Held.“ Die jungen Frauen arrangieren für die Fasnacht im rückwärtigen Teil des Saales eine Sektbar, stellen viel Gulaschsuppe bereit und wirten mit sehr moderaten Preisen. „Bei uns steht der Erlös nicht im Vordergrund. Als Teil der Katholischen Frauengemeinschaft müssen wir kein Geld verdienen, der Eintritt ist frei. Unser Anliegen ist ein fröhlicher, unbeschwerter Fasnachtsabend für Frauen, wir machen es, weil es uns Spaß macht“, betonte Katharina Weber.

Frauen von jung bis alt genießen diesen traditionellen Abend, Männer sind eigentlich nicht erwünscht – außer sie tragen zum Gelingen bei. Hinterm DJ-Pult wird Patrick Lauk alias DJ Wölfi stehen und die Ehemänner der Organisatorinnen packen kräftig mit an. Die sechs Freundinnen werden das Publikum mit mehreren lustigen Sketchen erfreuen, die am Sonntag mit viel Gelächter geprobt wurden, ihre Mütter haben einen skurrilen Tanz einstudiert. Am Donnerstagabend wird die Stadtmusik einmarschieren und Hexen ihr Unwesen treiben.

Die Frauenfasnacht findet am Donnerstag, 23. Februar, im Pfarreizentrum St. Josef statt. Einlass ist ab 19.11 Uhr, das Programm beginnt ab 20.11 Uhr.