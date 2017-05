Rheinfelden Von Hühnern und Flamingos: Schüler der Kunstschule Quici stellen aus

In der Rathausgalerie sind Arbeiten der Kunstschule Nicola Quici zum Jubiläum zu sehen.

Präzises Zeichnen, gegenständliche und freie Malerei, bildhauerisches Modellieren und Formen in verschiedenen Materialien: Das lernen die Teilnehmer in der Kunstschule Quici. Seit 25 Jahren unterrichtet Nicola Quici in seiner privaten Kunstschule. Aus Anlass des Jubiläums gibt eine Ausstellung in der Rathausgalerie Einblick in Arbeiten von 26 Absolventen.

Das vielfältige Spektrum umfasst Landschaft, Tierdarstellungen, Stillleben, Figur und Porträt. So sieht man Zeichnungen, in denen ein Schuh, eine Maske mit Rosen, Knochen oder Sonnenblumen in genauem Strich, mit feinen Schraffuren und sicherer Linienführung mit Bleistift, Tusche oder Kohle zu Papier gebracht wurden. Perspektive, Licht-Schatten-Wirkungen, die Plastizität der Gegenstände werden sehr gekonnt erfasst. Ebenso beeindruckend wie die zeichnerischen Studien sind die in Acryl gemalten Bilder. Hier fallen in der Fülle der Exponate herausragende Tiermotive auf: originelle Hühner von Sabine Dubowy, der Frosch auf sattgrünem Blatt und der farbenfrohe Flamingo vor exotischer Pflanzenkulisse von Fatima Pereira oder die Vögel auf dem Ast in dem Bild „Meeting im Winter“ von Daniela Kaiser.

Auch das Thema Landschaft wird malerisch umgesetzt. In „Am Meer“ von Anita Ewel werfen Holzzäune starke Schatten auf den Sand. Sonnengelb leuchtet das Kornfeld von Gissell Schwarz. Susanne Hanser zeigt einen Wasserfall, der die Felsen herabstürzt, und ein surreales Bild von einer überdimensionalen Sanduhr am Strand. Eindrücklich und mit zeitkritischem Blick hat Rolf Bär den Klimawandel thematisiert in Bildern von rostigen Schiffswracks in ausgetrockneten Landschaften. Etwas Mystisches strahlen die Buddhaköpfe in Rot und Grün von Renate Heitzmann aus. Von Beryll Klingler sieht man ein sehr gut getroffenes Porträt von Kunstlehrer Nicola Quici. Ergänzt wird die stattliche Auswahl an Gemälden und Zeichnungen durch einige Skulpturen in Porenstein wie eine Eule von Andrea Zöhner oder Frauenköpfe von Barbara Hirz.

Zu sehen ist die Ausstellung bis 16. Juni, Montag bis Donnerstag 8 bis 17 Uhr , Freitag 8 bis 13 Uhr.