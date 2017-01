Rheinfelden Vom Schwarzwald ans Schwarze Meer: "Eine unglaublich faszinierende Reise"

Interview mit Fotograf Martin Schulte-Kellinghaus über seinen Multivisions-Vortrag „Donau – Schwarzwald – Schwarzes Meer“ am 10. Januar im Bürgersaal Rheinfelden.

Wie kommt es, dass Rheinfelden zum Premieren-Ort Ihrer neuen Multivisions-Schau wird?

Alte Liebe. Sie wissen ja, ich war früher Lehrer in Rheinfelden und ich habe einfach eine ganz besondere Beziehung zu der Stadt. Ich liebe diese Stadt.

Was erwartet die Besucher?

Eine unglaublich faszinierende Reise. Angefangen hat dieses Projekt für mich vor vier Jahren, als ich die Anfrage bekam, ob ich nicht ein Buch über die Donau machen wolle. Da habe ich zuerst einmal gedacht: Mein Gott, so etwas Langweiliges! Dann habe ich mich auf die Reise gemacht und schon bald gemerkt: Das ist ja wahnsinnig. Wenn man im Schwarzwald unterwegs ist, kennt man noch die Quelle. Dann war ich im Donaudurchbruch in der Schwäbischen Alb. Das ist sensationell. Dann habe ich mich immer weiter Richtung Osten bewegt, erst in den Regionen in Deutschland und Österreich, die man noch kennt und die noch relativ nahe sind und die ich mit dem Fahrrad bereist habe. Das ist aber nur das erste Drittel. Dann beginnt der unbekanntere Teil, die Balkan-Welt, eine unglaublich spannende neue Welt. Und das alles versuche ich darzustellen: 3000 Kilometer in zwei Stunden, ein fast unmögliches Projekt.

Was ist Ihnen als Vielgereistem am nachhaltigsten in Erinnerung geblieben?

Vielleicht drei Dinge. Das eine waren die Naturwunder im Donaudelta. Unglaublich, diese Wildnis. Ich bin eine ganze Woche lang mit einem kleinen Boot und der Kamera unterwegs gewesen und habe dieses Gebiet erforscht. Das war das Eine, was mich besonders beeindruckt hat. Das Andere waren die Menschen. Wir sind mit so viel Freundlichkeit und Gastfreundlichkeit empfangen worden. Besonders berührt hat mich die Geschichte der Donauschwaben. Vor einem Jahr war ich zur Fasnacht im Süden Ungarns, um eine spezielle Geschichte zu recherchieren und zu fotografieren. Dort leben heute noch deutschsprechende Nachfahren der Donauschwaben. Die Gastfreundschaft dieser Menschen und der ganze geschichtliche Hintergrund haben mich stark beeindruckt. (ros)

Martin Schulte-Kellinghaus, geboren 1950 in Bonn, lebt seit 45 Jahren in Südbaden. Nach Studium und Promotion in Naturwissenschaften in Freiburg arbeitete er als Lehrer in Rheinfelden. Später wandte er sich seiner Leidenschaft, der Fotografie, zu. Der Vortrag beginnt am Dienstag, 10. Januar, 20 Uhr, im Bürgersaal.