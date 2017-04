Rheinfelden Vom Schnee eiskalt überrascht

Frühlingswinter, so nennt unser Hobbymeteorologe Helmut Kohler die Wettererscheinung, die die Region Ende April heimsucht.

Wetterbeobachter Helmut Kohler aus Schwörstadt, der auch die DWD-Station in der Großen Kreisstadt überwacht und betreut, kennt sich mit den Kapriolen im Wettergeschehen aus. Dennoch hat auch er am Mittwochmorgen nicht schlecht gestaunt beim Blick aus dem Fenster: dichter Schneefall am 26. April. So einen „Frühlingswinter“, wie er sagt, habe es nach seiner Kenntnis in den vergangenen 20 Jahren Ende April nicht mehr gegeben.

Zwei Zentimeter maß die Schneedecke in Schwörstadt am gestrigen Morgen. Entwarnung für die nächsten Nächte mag der Wettermann nicht ganz geben: Bei nächtlichem Aufklaren besteht weiterhin die Gefahr von Bodenfrost und Frost.

Zu tun hatten am Mittwochmorgen auch Feuerwehr und die Technischen Dienste der Stadt. Die schwere Schneelast, die sich auf die Laubbäume gelegt hat, führte an mehreren Stellen zu Schäden. Zwischen Eichsel und Degerfelden lagen mehrere umgestürzte Baume auf der Kreisstraße. Auch Stadtgärtnermeister Hans-Georg Bruttel meldete, dass ein Baum auf dem Waldfriedhof Karsau umgestürzt sei und beim Hauptfriedhof gab es Handlungsbedarf wegen brechender Äste.

Ansonsten hat der Schneefall den Technischen Diensten nicht die Freude am Frühling verdorben. Die im Stadtgebiet aufgestellten Pflanzkübel haben ihre Hochzeit laut Brettel hinter sich. Blumen, die nachfolgen, befinden sich noch im schützenden Gewächshaus und die Staudenbeete in den Grünanlagen überstehen erfahrungsgemäß ein solches Zwischenspiel, ohne Schaden zu nehmen.

Kalt erwischt hat es dennoch die Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr. Viele sind offenbar wieder vom Rad aufs Auto umgestiegen mit dem Ergebnis, dass die Hauptverkehrsstraßen dicht waren und sich Rückstaus bildeten. Das traf auch auf den Abschnitt A 861 zur Schweizer Grenze hin zu. Der Verkehr kam gar nicht mehr aus dem Nollinger Tunnel heraus. Die Autobahnpolizei setzte Streifen ein, um die Lage zu regeln.