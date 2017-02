Rheinfelden Vom Klassensprecher zum Landtagsvize: Wilfried Klenk besucht Gymnasium

Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk besucht das Georg-Büchner-Gymnasium und beantwortet die zum Teil sehr persönlichen Fragen der Schüler.

Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk (CDU) hat die neunten Klassen im Georg-Büchner-Gymnasium in Rheinfelden besucht. Die Schüler nutzten die 90 Minuten, um dem Politiker vorbereitete Fragen zur Arbeit in Stuttgart, im Wahlkreis und auch zu seinem Privatleben zu stellen.

Nach der Begrüßung durch Schulleiter Volker Habermaier erklärte der 57-jährige Klenk, dass 2012 das Schulbesuchsprogramm vom Landtag beschlossen wurde. Hintergrund sei der gewesen, dass viele Anfragen für Landtagsbesuche von Schulklassen aus Platzmangel hätten abgesagt werden müssen, daher gingen die Politiker nun auch zu den Schülern. „Landtagspräsidentin Muhterem Aras und ich sind das ganze Jahr unterwegs, um Schulklassen zu besuchen“, so Klenk.

Die Schüler hatten die Fragen in vier Kategorien eingeteilt. Zunächst stellten sie ihrem Besucher Fragen zu seinem Lebenslauf. Die Schülerin Fiona fragte, was den Landtagsvizepräsidenten bewogen hatte, in die Politik zu gehen. Klenk berichtete, dass er seine ersten politischen Erfahrungen als Klassensprecher und als Schulsprecher gemacht hatte. „1980, mit 21 Jahren, wurde ich dann gefragt, ob ich für den Gemeinderat kandidieren möchte, und ich hab ja gesagt.“ Dem Gemeinderat in Oppenweiler gehört er nun seit 37 Jahren an. Die zweite Kategorie an Fragen bezog sich auf die Arbeit als Landtagsabgeordneter und war ursprünglich für den Landtagsabgeordneten des Wahlkreises, Felix Schreiner, gedacht, der sich aber entschuldigt hatte. Auch Vertreter anderer Parteien waren zu den Schulbesuchen eingeladen worden. „Ich bin es aber gewohnt, alleine zu kommen“, so Klenk. Die Fragen zur Abgeordnetentätigkeit konnte er auch ausführlich beantworten, da er ebenfalls ein Landtagsmandat trägt.

Die dritte Fragerunde drehte sich um die Tätigkeit als Landtagsvizepräsident. Laura wollte wissen, wie intensiv sich Klenk auf Parlamentssitzungen vorbereite. Klenk erklärte, dass sich die Redner gut vorbereiten müssten, während das Präsidium auf die Einhaltung der parlamentarischen Spielregeln achte. Lilly fragte, ob der Vizepräsident den Landtag auch im Ausland repräsentiere. Klenk berichtete, dass auch über die Grenzen hinaus Partnerschaften und Kontakte gepflegt werden. Und schließlich löcherten die Schüler den Landtagsvizepräsidenten mit aktuellen Fragen. Kathrin erkundigte sich nach seiner Haltung zur Videoüberwachung und Noah wollte wissen, wie gut die Chancen seien, dass Schulen mit digitalen Lernmaterialien ausgerüstet werden. Wilfried Klenk meinte, die Chancen dafür seien gut, nur die zeitliche Dauer ungewiss.

Mit einer offenen Fragerunde, bei der auch regionale Themen wie der Zustand der Sanitärräume des Gymnasiums und internationale Themen wie die Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten angesprochen wurden, endete der Schulbesuch des Landtagsvizepräsidenten. Gemeinschaftskundelehrer Jan Eberspach hatte sich im Vorfeld um die Organisation des Termins gekümmert. Ursprünglich hatte eine Kollegin schon im vergangenen Schuljahr eine Termin-Anfrage in Stuttgart gestellt. Der Besuch kam allerdings erst dieses Schuljahr zustande.