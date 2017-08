Rheinfelden Vom Flüchtling zur Stipendiatin: Dayana Annalingam aus Sri Lanka bekommt Förderung

Die 20-jährige Dayana Annalingam wird im Rahmen des Studienprogramms „Talent im Land“ von Robert-Bosch-Stiftung und der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert.

Die 20-jährige Dayana Annalingam strahlt und hat auch allen Grund dazu. Die junge Tamilin, die am Wirtschaftsgymnasium in Bad Säckingen zum Abitur strebt, gehört seit einigen Monaten zu den gut 600 Schülern im Land, die als talentiert gelten und für das Studienprogramm „Talent im Land“ von Robert-Bosch-Stiftung und der Baden-Württemberg-Stiftung gefördert werden.

Die junge Frau, die 2009 mit Mutter und zwei Schwestern als Flüchtlingskind aus Sri Lanka ankam, sprüht vor Energie und Engagement. Das hat im Auswahlverfahren 2016, für das sich Dayana Annalingam beworben hat, wohl überzeugt, neben den guten Schulnoten. Im Gespräch meint sie rückblickend: „Da habe ich Gas gegeben.“ Das war mit der mittleren Reife an der Gertrud-Luckner-Realschule. Mit einem Notendurchschnitt von 1,8 hat die Schülerin abgeschnitten. Sie war Klassenbeste in Mathematik. Gute Noten hält sie für lebenswichtig, denn als Flüchtlingskind hat sie erlebt, wie schnell die Gefahr einer Abschiebung drohen kann. Dreieinhalb Jahre hat sie mit Schwestern und Mutter zunächst in der Gemeinschaftsunterkunft Schildgasse gelebt, der Freundeskreis Asyl hat sich mit einem Härtefallantrag eingesetzt. Vater und Brüder, die auf Sri Lanka verfolgt wurden, blieben dort. Schnell hat sich Annalingam, die Tamil, Deutsch und Englisch spricht, in Rheinfelden integriert.

Nachdem es ihre in der Schillerschule zu langweilig geworden war, wie sie sagt, kam sie auf die Realschule, inzwischen strebt sie dem Abitur entgegen, um danach Wirtschaftswissenschaften zu studieren und in Deutschland zu bleiben.

Sich bei der Baden-Württemberg-Stiftung zu bewerben, geht auf eine Lehrerempfehlung zurück. Voraussetzung: soziales Engagement und gute Noten. Die Hinduistin engagiert sich überzeugt: „Ich versuche, etwas zurückzugeben“, meint sie. Sie unterstützt beim Freundeskreis Asyl Projekte, gibt Hausaufgabenhilfe in Mathe und wirkt in Technik- und Mediathek AGs in der Schule mit. Soeben ist sie im Rahmen des Stipendiums vom Bodensee von einer Sommerakademie zurück. „Es war richtig schön“, schwärmt sie vom Wirtschaftskurs mit 90 anderen Stipendiaten. Die Förderung durch das Programm TiL (Talent im Land) ist auch mit einer monatlichen Unterstützung von 150 Euro verbunden. Das legt Annalingam gut für noch mehr Wissen an.