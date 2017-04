Rheinfelden Voller Kinosaal bei der Premiere des Lego-Films Heimat und Flucht im Rheinflimmern

Viertklässler der Hans-Thoma-Grundschule drehen mit Legofiguren einen emotionalen und eindringlichen Film zum Thema Flucht.

Rheinfelden - Das Lampenfieber muss hoch gewesen sein zur Premiere des Films „Heimat und Flucht“. Die Akteure, die Viertklässler der Hans-Thoma-Grundschule, Lehrer Sebastian Heinricht und Filmemacher Simon Schneckenburger lassen sich zwar nichts anmerken.

Doch die Anspannung wird für die Zuschauer im Kino Rheinflimmern erfahrbar, als Heinricht in seiner Begrüßung Einblicke in die eineinhalbjährige Arbeit am Projekt „Friends 4 Hands“gibt. „Gestern Abend um 18 Uhr ist der Film einfach noch gar nicht gelaufen“, sagt Heinricht und beschreibt damit den Wettlauf des Filmteams bis zu Premiere. Doch am Ende ist es geschafft: Der Film läuft und rührt auf und an, was überrascht, denn es sind leblose Legofiguren auf der Leinwand zu sehen. Sie erzählen die Geschichte von Selim, einem Kind, das von Syrien nach Deutschland fliehen musste.

Den Filmemachern ist es gelungen, den Gesichtern ohne Mimik Leben einzuhauchen, durch geschickte szenische Darstellung, Licht und Ton. Musik, Schüsse, Kanonenschläge und fröhliches Kinderlachen vermitteln das Gefühl, dabei zu sein. Die rote Farbe als Blut an den Figuren, wirkt erstaunlich real. Die Szenen: Legofiguren liegen unter Lastwagen begraben oder auf der Straße zwischen zerstörten Häusern sowie ein Flüchtlingsboot und Figuren mit angstverzerrten Gesichtern, dazu Schreie. Demgegenüber stehen Szenen mit lachenden Kindern, die Fußball spielen, Kinder in Deutschland. Auch die Schwierigkeit, sich nach den Kriegserlebnissen in ein Leben in Frieden und Sicherheit einzufinden, greift der Film auf.

Die Botschaft, einander die Hände zu reichen, habe laut Heinricht auch die Arbeit am Film geprägt. Da waren die heutigen Viertklässler, die den Kindern des Asylbewerberheims in der Schildgasse die Hände reichten und im Dezember 2015 gemeinsam Plätzchen backten. Flüchtlingskinder haben zudem einmal wöchentlich an der Produktion in den Arbeitsgruppen Animations- und Filmteam, Drehbuch, Regie, Schnitt, Musik sowie Kulissenbau, Setbau und Technik mitgewirkt. Immer wieder die Hände reichen musste sich auch das Film- und Animationsteam mit Simon Schneckenburger, Lukas Januschat und Sebastian Heinricht.

Rund 500 bis 1000 Arbeitsstunden, etwa 500 Legobauteile, drei Nächte in der Schule und das Streben nach Perfektion zerrten an den Nerven. Auch die Kinder haben einige Mittagspausen und freie Nachmittage in die Projektarbeit investiert, die neben Spaß und Gemeinsamkeit auch Erkenntnisse brachte: Das Projekt dauerte sehr lange, aber es ist cool und spannend gewesen und wir arbeiteten alle zusammen. Ich habe auch gelernt, dass die Flüchtlinge anders sind, als ich dachte, und es nicht so leicht haben wie wir“, meinte Samije (neun Jahre).