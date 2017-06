Rheinfelden Volkshochschule und Musikschule bekommen mehr Geld

Der Hauptausschuss hat die Zuschüsse für VHS und Musikschule bewilligt. Die Volkshochschule bekommt erstmals eine eigene Hausmeisterstelle.

Die Volkshochschule und die Musikschule können wohl auch für die weiteren fünf Jahre mit einem Zuschuss der Stadt rechnen. Der Hauptausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, dem Vorschlag der Stadt zu folgen: Dieser sieht für die Musikschule einen Zuschuss in Höhe von 408.000 Euro vor, der jeweils an die Höhe der Tarifabschlüsse des öffentlichen Dienstes angepasst wird. Die Volkshochschule bekommt deutlich mehr Geld als in der letzten Tranche.

2012 hatte der Gemeinderat erstmals beschlossen, nicht jedes Jahr einen Zuschuss für VHS und Musikschule zu verhandeln, sondern beide Institutionen für je fünf Jahre mit Geld zu versorgen. Nun läuft der erste Bewilligungszeitraum aus. Eine Erhöhung um 20 Prozent hatte sich die VHS erbeten, so dass der Zuschuss jetzt bei 236.000 Euro liegt – ebenfalls mit tariflichen Anpassungen. Wie nötig der große Sprung ist, verdeutlichte VHS-Leiterin Gabi Dolabdijan am Montagabend dem Ausschuss.

Die Volkshochschule

Im Wesentlichen sind es drei Gründe, die die Steigerung notwendig machen. Zum einen ist es die Einführung des Abendgymnasiums – der erste Jahrgang wird in zwei Wochen das Abitur feiern können. „Zum anderen sind wir an mittlerweile vier Grundschulen ein begehrter Partner für die Ganztagsbetreuung“, führte Doladijan weiter aus. Darüber hinaus nimmt die Zahl der Deutschkurse für Asylbewerber stetig zu. „Die Menschen wollen hier bleiben und sich weiterqualifizieren.“

Insgesamt ist die Summe der Unterrichtseinheiten in den vergangenen fünf Jahren um 25 Prozent gestiegen. 2016 hat die VHS 22.000 Einheiten angeboten – und das mit gerade mal 240 Honorarkräften und sieben Festangestellten, die sich 4,95 Vollzeitstellen teilen. Dieser Schlüssel soll nun auf sechs erhöht werden. Die VHS ist auf den gesicherten Zuschuss vor allen Dingen deshalb angewiesen, weil es die Förderung der Deutschkurse durchs Bundesamt für Migration nur für diejenigen gibt, die den Kurs über einen gewissen Zeitraum auch besucht haben. „Wir beginnen mit 25 Teilnehmern, wissen aber nicht, ob alle da bleiben“, schilderte Dolabdijan die Unsicherheit.

Zusätzlich schlägt die Stadt dem Gemeinderat vor, eine Hausmeisterstelle für die VHS zu bewilligen – das gibt es bislang nicht. Kostenpunkt für die 40 Prozent: 185.00 Euro pro Jahr. „Das Haus ist 27 Jahre alt und braucht mehr Pflege. Bislang werden anfallende Arbeiten irgendwie nebenbei gemacht“, so die VHS-Chefin. Ein Umstand, den Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) kaum glauben konnte.

Karin Paulsen-Zenke (SPD) stellte die Zuschusserhöhung nicht in Frage, jedoch die zusätzliche Hausmeisterstelle. „Das Haus gehört der Stadt und fällt doch in die Zuständigkeit de Gebäudemanagements.“

Ob nicht einer der Hausmeister aus den benachbarten Schulen auch die VHS betreuen könne. Das geht laut Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler nicht. „Sowohl die Realschule mit Campus als auch die Schillerschule haben je eine 100-Prozent-Kraft, die ausgelastet ist.“

Die Musikschule

Einen neuen Hausmeister braucht die Musikschule nicht – wohl aber einen neuen Leiter. Norbert Dietrich, seit 30 Jahren an der Spitze, wird sein Amt zum Februar an Bernward Braun abgeben. Die Musikschule wie auch die VHS leistete großartige Arbeit für die Stadt. Mit deren Zuschuss können beide Häuser eine verlässliche Finanzplanung aufstellen.

„Wir haben von dem Beschluss des Gemeinderats sehr profitiert“, so Dietrich. Dieses Modell sei besser als eine jährliche Bewilligung. „Unsere Kräfte sind zu 90 Prozent angestellt, und wir wollen unsere Leute gut versorgen.“ Aktuell werden in Rheinfelden rund 1455 Schüler unterrichtet, außerdem engagiert sich die Musikschule in der Ganztagsbetreuung und in mittlerweile zehn städtischen Kindergärten mit dem Landesprogramm „Singen-Bewegen-Sprechen“.

Auch die Nutzer der Musikschule profitieren von den Fünf-Jahres-Plänen der Stadt. „So können wir die Gebühren konstant halten und müssen nicht jedes Jahr erhöhen“, erklärte Vorsitzender des Musikschulvereins Dieter Burger am Dienstag.