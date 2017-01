Rheinfelden Volkshochschule hält Europa hoch

Das neue Schwerpunktthema im Programm des ersten Halbjahrs dreht sich bei der Volkshochschule um Europa, wie es sich politisch, sprachlich und wirtschaftlich darstellt.

Dabei kann die Erwachsenenbildung aus dem Vollen ihres Profils schöpfen, werden doch unter dem Dach der VHS 15 Sprachen mit Möglichkeit auch zu qualifizierten Abschlüssen unterrichtet. Mit Europa bieten sich VHS-Leiterin Gaby Dolabdjian und ihrem Fachbereichsleiter-Team neue Möglichkeiten für Angebote. Dazu zählt unter anderem ein erstmals grenzüberschreitendes Repair-Café mit der schweizerischen Nachbarstadt.

Spielerisch kommt für alle Kursteilnehmer das komplexe Thema Europa mit einem „Türöffner“ daher. Mit einer Frage-Antwortkarte sammelt die VHS Meinungen auf: „Wenn ich an Europa denke...“. Die Karten sollen sich abschließend in einem Ausstellungsprojekt wieder finden. Gaby Dolabdjian ist es wichtig, den Anstoß des VHS-Verbands für dieses Blickpunktangebot aufzunehmen, um mit der Bevölkerung Verständnis für Europa zu entwickeln.

Fünf Vorträge gehören dazu, darunter in Kooperation mit der Gesellschaft zur Förderung grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eine Podiumsdiskussion zur Präsidentenwahl in Frankreich. Es wird ums Brückenbauen gehen mit Blick auf Deutschland und die Schweiz, ein Mitarbeiter der Konrad-Adenauer-Stiftung spricht über europäische Integration und Hansjörg Noe setzt sich mit Mundart und Hochsprache im Dreiländereck auseinander. Den Europagedanken runden Exkursionen ab und eine kulinarische Reise durch zehn Länder. Von Albanien bis Ungarn kochen Leiter der VHS-Sprachkurse landestypisch. Passend zum Europatag am 5. Mai ist ein Fest geplant unter dem Titel „Wir feiern mit Europa“.

Mit rund 8000 Teilnehmern im Jahr und 422 Kursen im Halbjahr verfügt die VHS über beachtliche Bildungsbandbreite in ihrem Angebot. Bei der Programmvorstellung am Dienstag wurde auch deutlich, dass sich die VHS verändernden gesellschaftlichen Anforderungen anpasst und in allen Bereichen sich ihrer Kernaufgabe in der Erwachsenenbildung widmet. Im gesellschaftlichen Bereich wird unter anderem die Kooperation mit dem Landesverband für Prävention die Film- und Gesprächsreihe „der Sucht ein Gesicht geben“ fortgesetzt. Für Gaby Dolabdjian hat das große Interesse am ersten Abend bereits gezeigt „das hat sich sehr gelohnt“.

Mit Ballettkursen auch für Erwachsene hat die VHS erfolgreich Neuland betreten, Fotografie wird weiter als professionell betriebenes Angebot bleiben. Nach dem Erfolg der Premiere folgt am 24. Juni ein zweiter Rheinfelder Fotomarathon. „Die Leute werden älter“, stellt die VHS-Leiterin beim Thema Gesundheit fest und lässt sich auch offene Angebote einfallen, um Teilnehmer zu halten und neue zu gewinnen. Dazu gehören auch Vorträge in Zusammenarbeit mit der Kassenärztlichen Vereinigung zu Schwindel, Schlafstörungen, Schnarchen und Wahrnehmungsstörungen. Damit die Sommerpause nicht endlos erscheint, wird sie mit Spezialkursen überbrückt.

Zunehmend kommen Anregungen von Rheinfelder Firmen. Sie bitten um Angebote wie „Fit in der Mittagspause“ oder fragen nach Gesundheitstagen. Gaby Dolabdjian spricht von „sehr erfreulich“. Etwa 18 Prozent der Teilnehmer interessieren sich bei der VHS für Gesundheitsthemen und Kurse. Sprachen und Beruf-Integrationskurse zum Deutschlernen bilden weiter einen Schwerpunkt, erstmals wird ein Spezialkurs für Pflegekräfte aus Albanien gehalten. Für Anna Galea Gehrig, die den Sprachbereich leitet, stellt sich als erfreulich dar, dass rund 100 Kurse in 15 Sprachen sich etabliert haben und die VHS zur Prüfungsvorbereitung gefragt ist. Neu gibt es Tandemkurse: Hier können sich Fremdsprachler, die Deutsch lernen mit einem Konversationspartner treffen. Außerdem wird ein Sprach-Café installiert, um in einer der Unterrichtsprachen mit anderen über „Gott und die Welt“ zu reden. Der Fachbereich von Antonius Latsch-Gulde umfasst 61 Angebote. Dazu gehören neu ein Mikrokurs als Webinar, um mit MS Office klarzukommen und Infoabende für einen Industriemeisterkurs.

Die Volkshochschule

Semesterbeginn für 2017: 13. Februar. 422 Kurse: Sprachen (105), Gesundheit (859, berufliche Bildung (61),Schulen (25), Forum (71), Kreativ (43) Rund 180 Dozenten. Kursteilnehmer pro Jahr etwa 8000. Info@vhs-rheinfelden.de