Rheinfelden Volkshochschule Rheinfelden wächst und braucht Mitarbeiter

Die größte private Bildungsanstalt der Stadt Rheinfelden hat mittlerweile einen Lehrbetrieb wie eine sechszügige Grundschule.

Die VHS Rheinfelden steht vor wachsenden Aufgaben. Mit einem Jahresumsatz von 1,2 Millionen Euro gleicht sie mittlerweile einem mittleren Unternehmen; die fünf Mitarbeiterinnen müssen immer mehr Aufgaben übernehmen. Vorsitzender Jost Baier sprach sich an der Hauptversammlung deshalb für eine sechste Stelle aus.

Die „äußerst knappe Personaldecke“ demonstrierte Baier mit einer kurzen Rechnung: Der Deutsche VHS-Verband rechne mit drei Stellen für 10.000 Unterrichtseinheiten und einer Stelle für je weitere 4000 Einheiten. Nach dieser Rechnung sei die Verwaltung in Rheinfelden für 18.000 Unterrichtseinheiten ausgelegt, organisiere aktuell aber tatsächlich 32.000. Für Baier steht deshalb außer Frage, dass die VHS ihre Verwaltung ausbauen muss: Ohne tatkräftige Mithilfe der Stadt sei dies aber nicht zu stemmen. Baier schlug vor, dass jede Partnerin eine halbe Stelle finanzieren könnte.

Das Vereinsbudget selbst hatte 2016 Umsätze von 1,2 Millionen Euro bei einem leichten Plus. Die Umsätze sind deutlich gestiegen; so lagen sie 2016 noch bei einer Million, 2015 bei rund 900.000 Euro. Angesichts der gestiegenen Aufgaben machte Baier aber klar: „Wir brauchen heute mehr als die Schwarze Null.“ Auch gegen die rückläufige Mitgliederzahl von aktuell 90 müsse der Verein etwas unternehmen. Bereits bei der Hauptversammlung 2016 war aufgefallen, dass die Überstunden des Leitungsteams stark gestiegen waren. Außerdem werde es immer schwieriger, Lehrer und Dozenten zu finden, da junge Pädagogen heute kaum noch in Rheinfelden wohnten und deshalb schwer für Abendtermine zu begeistern seien.

Neben den Deutsch- und Integrationskursen für Flüchtlinge, von denen die VHS 2016 „wie von einem Tsunami überrollt“ worden sei, habe 2016 vor allem das Abendgymnasium durch den Ärger mit der Genehmigungsbehörde viel Zeit und Kapazität gebunden, so Jost Baier. Die VHS sei mit ihrem Lehrbetrieb inzwischen mit einer sechszügigen Grundschule vergleichbar, verdeutlichte Geschäftsführerin Gaby Dolabdjian das Missverhältnis zwischen Aufwand und Mitarbeitern. Demnach seien lediglich bei den Themenfeldern Gesundheit (-9 Prozent) und Beruf (-21 Prozent) die Unterrichtseinheiten gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, am stärksten gestiegen sind die Themen Sprachen, hauptsächlich Deutschkurse (22 Prozent), Gesellschaft (16 Prozent) und Schule (15 Prozent). Besonders beliebt scheint die VHS Rheinfelden bei Prüflingen zu sein: 238 Teilnehmer legten Deutschkurse ab, 179 Englischkurse und 175 einen Einbürgerungstest. 2016 wurden 14 Integrationskurse angeboten. Besonders beliebte Kurse sind Mathe zur Prüfungsvorbereitung, Photographie, Nähen und Neurolinguistisches Programmieren. Der Anteil an Schweizer Teilnehmern sei stark gestiegen, so Dolabdjian; sie profitierten in Rheinfelden von den günstigeren Gebühren.

Außerdem biete die VHS regelmäßig Möglichkeiten zur Kunstausstellung; ein italienischer Künstler sei sogar extra deswegen aus Veneto nach Rheinfelden angereist. Dolabdjian betonte aber, dass auch immer die künstlerisch tätigen Kursteilnehmer eine Möglichkeit zur Präsentation haben sollten. Für die eigenen Dozenten gibt es jährlich eine eintägige Fortbildung; in der Verwaltung steht jedes Jahr ein Praktikumsplatz zur Verfügung. Die VHS sei weiterhin eine „sehr gefragte externe Partnerin“ vor allem beim Ganztagsschulangebot.

Selbst kooperiert die VHS mit der Stadtverwaltung, dem Kreiskrankenhaus, kirchlichen Bildungsträgern, Industriebetrieben, Krankenkassen, Vereinen, dem Familienzentrum, der Freiwilligenagentur, dem Freundeskreis Asyl, der Fachstelle Sucht und dem St. Josefshaus. Dolabdjian bedankte sich besonders bei ihren Mitarbeiterinnen, die „maßgeblich für die gute Stimmung im Hause sorgen“.

