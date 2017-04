Rheinfelden Vier Gründe, warum Sie den Töpfermarkt in Beuggen nicht verpassen sollten

Zum 21. Mal findet von Freitag bis Montag der Kunsthandwerkermarkt beim Schloss Beuggen statt. Trotz Besitzerwechsel erwartet die Besucher an vier Tagen ein bewährtes Programm.

Bis zur Eröffnung des 21. Töpfermarkts in Beuggen am Freitag hat sich der Winter hoffentlich wieder verzogen, doch auch wenn das Wetter nicht rosig sein sollte, macht sich Organisator Jürgen Blank keine Sorgen. „Selbst an Tagen mit Dauerregen hatten wir früher immer 1500 bis 2000 Besucher“, sagt Blank, der trotz des Besitzerwechsels von Schloss Beuggen ein bewährtes Programm mit rund 150 Ausstellern für die viertägige Veranstaltung verspricht.

Als einzige Änderung kündigt er an, dass die asphaltierte Fläche vor dem Eingang zum Schloss nicht den Ausstellern, sondern dem Speisen- und Getränkeangebot des Schlossrestaurants vorbehalten ist. „Ich bin sehr gespannt“, freut sich dessen Betreiber Christian Herzog auf seine Töpfermarkt-Premiere. Obwohl das Gelände seit dem Besitzerwechsel nicht mehr öffentlich zugänglich ist, öffnet Besitzer Kai Flender für die Großveranstaltung den Schlossgarten.

Rund ein Drittel der Aussteller sind zum ersten Mal beim Töpfermarkt, kündigt Blank an. Der Rest sind „alte Bewährte“. Der Veranstalter betont, dass Standgebühren und Eintrittspreise nicht erhöht worden sind.

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt hofft, dass der Töpfermarkt beim neuen Eigentümer Appetit auf weitere Veranstaltungen macht. „Es ist wichtig, dass Baudenkmäler mit Leben gefüllt sind“, so der Rathauschef. Sein Wunsch wird bereits Wirklichkeit: Am 16. und 17. September plant Jürgen Blank in Beuggen die Veranstaltung „Kunst am Rhein“ mit Weinprobe, Dichterlesung und viel Musik.

Vier Gründe, warum der Töpfermarkt einzigartig ist Das Angebot: Mehr als 150 Aussteller aus Deutschland und dem europäischen Umland zeigen ihre Handwerkskunst aus den Bereichen Keramik (Bild), Papierherstellung, Korbwaren, Holz- und Metallkunst und vieles mehr. Gastland ist die Schweiz mit sechs Ausstellern. Als speziellen Gast kündigt Organisator Jürgen Blank Egidius Rupslaukis aus Litauen mit Objekten aus Bernstein an. Beim Töpfermarkt stellen nur professionelle Künstler und Kunsthandwerker aus. Handelsware wird nicht feilgeboten. Das Motto lautet „Traditionelles Handwerk in modernem Gewand“.

Freitag bis Sonntag, 28. bis 30. April, jeweils 11 bis 20 Uhr, Montag, 1. Mai, 11 bis 18 Uhr; Eintritt sieben Euro, ermäßigt drei Euro, Kinder frei.