Rheinfelden Vier Darsteller für eine Rolle beim Theaterstück Z von Tempus fugit

Das Jugendtheater Rheinfelden von Tempus fugit hat das Stück "Z" in drei Aufführungen im Bürgersaalgezeigt und dafür großen Applaus bekommen.

Das Ticken einer Uhr, eine leere Halle, in der zwei junge Menschen eingeschlossen sind und eine lange Nacht verbringen: Diese Extremsituation schildert die georgische Autorin Nino Haratischwili in ihrem preisgekrönten Theaterstück „Z“. Das Tempus-fugit-Jugendtheater Rheinfelden zeigte das Stück in drei Aufführungen im Bürgersaal.

Das Regie-Duo Laura Huber und Anselm Müllerschön hat diese starke Inszenierung mit acht Spielerinnen und Spielern aus Rheinfelden, Lörrach und Schopfheim im Alter von 14 bis 28 Jahren erarbeitet. Es ist ein ebenso spannender wie raffinierter Regie-Einfall, dass sie die beiden Figuren Lea und Tizian von jeweils vier Darstellerinnen und vier Darstellern spielen lassen. Diese Aufsplitterung der Figuren macht das Spiel packend, dicht und vielschichtig in den Charakteren.

Ungewöhnlich ist auch, dass nicht auf der Bühne, sondern mitten im Saal gespielt wird, die Zuschauer sitzen mit Blick in den offenen Raum, der bis auf vier Scheinwerfer und eine Kühltruhe leer ist. Lea hat sich freiwillig einschließen lassen, weil sie Stille und Ruhe sucht, um alleine nachzudenken. Über sich, ihre Träume, ihr Leben. Tizian ist nur kurz eingenickt und regt sich über das Missgeschick auf: „Ich muss hier raus!“.

Im Laufe der langen Nacht kommen geheime Gedanken und Gefühle hoch, Sehnsüchte, Wünsche, Familiengeheimnisse und Sinnfragen zweier junger Leute, die noch ihren Weg suchen. Sie rücken sich immer mehr auf die Pelle, nerven sich, nähern sich an, reden über Liebe und Sex.

In der Inszenierung des Jugendtheaters wird dieses Warten, das Annähern, das Eingeschlossensein stets spürbar gemacht . Immer wieder werden neben Dialogen auch Erzählpassagen gesprochen. Die Sprache voller vieldeutiger Bilder wie „die Dunkelheit hat die Stadt aufgegessen“. Der Alltag, die Welt draußen sind ausgesperrt, nur gedämpft dringen Geräusche herein. Die acht jungen Spieler bilden vier Paar-Konstellationen, die in den Charakteren, Alter, Temperament, Aussehen und Kleidung ganz verschieden sind.

So erlebt man vier unterschiedliche Leas: Isabel Burkart, die Jüngste, wirkt zart und mädchenhaft im Blumenkleid, Inga Bühler mit blondem Zopf ist die Aufmüpfige, Widerspenstige, Dilek Skrabania im engen Schwarzen mit Tattoos an den Armen ist eine moderne coole junge Frau, die offen sagt, was sie denkt; Theresa Pfeiffer in legeren Jogginghosen ist die lässige Studentin, die gern diskutiert. Auch der Tizian ist vierfach besetzt: mit Niklas Boehm, jungenhaft und klug, Markus Möller, der lebenserfahrener und ruhiger reagiert, mit dem aufbrausenden Rebellen Rasmus Friedrich und mit Julius Engelbach, einem smarten jungen Mann. Die vier Leas erzählen von ihrem Traum, eine Meerjungfrau zu sein, von der normalen Kindheit, von den Schatten auf ihrer Seele.

Die vier Tizians sprechen von der Schwester, die unter Schizophrenie leidet, der Freundin in London und davon, dass doch nichts dabei wäre, eine Affäre mit Lea anzufangen. Die jungen Akteure fühlen sich großartig in die Zerrissenheit, Träume und Gefühlskonflikte der Protagonisten ein. Es bleibt immer etwas rätselhaft, was Lea eigentlich vorhat. Das Regie-Duo lässt das Ende bewusst in der Schwebe, wenn die vier Tizians auf der Galerie verschwinden und die vier Leas zurückbleiben. Ein starker Theaterabend!