Rheinfelden Vielseitiges Kulturleben in Rheinfelden

Vielseitiges Kulturleben in Rheinfelden

Das Magazin "2 x Rheinfelden" erscheint zum 50. Mal. Bürgermeisterin würdigt die Arbeit der Redaktion.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Kaum haben die beiden Rheinfelden gemeinsam mit dem Feuerwerk auf der alten Rheinbrücke das neue Jahr begrüßt, gibt es bereits wieder etwas zu feiern: Das grenzüberschreitende Kulturmagazin „2 x Rheinfelden“ hat Geburtstag. Pünktlich zum Jahresauftakt ist die 50. Ausgabe des beliebten Heftes erschienen. Schwerpunkt ist diesmal das Thema Tanzen. „Somit starten wir ganz beschwingt ins neue Jahr“, freute sich Bürgermeisterin Diana Stöcker bei einem kleinen Empfang im Dietschy-Saal des Hauses Salmegg, bei dem sie und die Schweizer Stadträtin Béa Bieber die Arbeit des grenzüberschreitenden Redaktionsteams würdigten.

„Wenn ich die vielen Titelbilder anschaue, bin ich beeindruckt, wie viele grenzüberschreitende Themen es in Rheinfelden gibt“, sagte Béa Bieber, während sie auf die bunten Ausdrucke auf den Stellwänden hinter sich deutete. „Ich bin überzeugt, dass wir das einzige grenzüberschreitende Magazin dieser Art haben“, fügte Bieber hinzu. Die engagierte Fasnächtlerin aus der Schweizer Schwesterstadt ist überzeugt, dass die Narren in beiden Rheinfelden wichtige Impulsgeber für das Kulturmagazin waren, schließlich führt der Fasnachtsumzug jedes Jahr durch beide Städte. In der aktuellen Ausgabe des kostenlosen Magazins darf der Narrenfahrplan deshalb natürlich nicht fehlen.

Aber auch abseits der fünften Jahreszeit geht dem Redaktionsteam, dem Mitarbeiter des badischen und des Schweizer Kulturamts angehören, die grenzüberschreitenden Themen nicht aus. Angefangen bei der Kulturnacht, den Brückensensationen oder dem Repair-Café, das seit diesem Jahr abwechselnd in der VHS im Badischen und im Familieninformationszentrum am Zähringerplatz veranstaltet wird.

Den Anstoß zum Kulturmagazin „2 x Rheinfelden“, das sechs Mal im Jahr mit einer Auflage von 6000 bis 7000 Exemplaren erscheint, hatte vor rund zehn Jahren Kulturamtsleiter Claudius Beck gegeben. Die Idee dahinter war, verschiedene Druckerzeugnisse wie das Literaturprogramm beider Rheinfelden, das als Plakat gestaltete Kulturprogramm der Schweizer Nachbarn und den Kabarettflyer zusammenzufassen. Als Vorlage diente Claudius Beck damals das Kulturmagazin der beiden oberschwäbischen Städte Weingarten und Ravensburg.

Bevor die erste Ausgabe 2008 erschien, hatte Raimund Kagerer im Sommer 2007 eine sogenannte Nullnummer produziert. Als Grafiker, Texter und Fotograf war Kagerer, für die Ausgaben 8 bis 25 verantwortlich. Zuvor fungierte Jörg Bertsch als Chefredakteur. Seit der 26. Ausgabe liegt das Magazin in den Händen der Kulturbüros beider Städte, die grafische Gestaltung hat Peter Löwe inne. Ihnen und den aktuellen Verantwortlichen Michelle Geser, Brigitte Brücker, Stephanie Braun, Anne Santini und Claudius Beck sprachen Diana Stöcker und Béa Bieber ihren Dank aus.

Brigitte Brücker hatte zum Jubiläumsempfang ein altes Plakat mitgebracht, das der Vorläufer von „2 x Rheinfelden“ war. „Was heute alles in Rheinfelden läuft, das würden wir gar nicht auf ein Blatt kriegen“, sagte sie. Und Béa Bieber erzählte, dass sie jede Ausgabe ihrem Vater nach Zürich schicke, der jedes Mal erstaunt sei, was in dem kleinen Rheinfelden kulturell alles los ist. „Bitte weiter so!“, motivierte Bürgermeisterin Diana Stöcker die Beteiligten.

Spiel zum Jubiläum

50 verschiedene Titelseiten gibt es inzwischen vom Kulturmagazin „2 x Rheinfelden“. Zum Jubiläum haben wir für unsere Leser aus den schönsten Seiten ein Online-Spiel gebastelt. Finden Sie alle Paare? Probieren Sie es aus!