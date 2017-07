Rheinfelden Viele offene Fragen zur Autobahn 98

Die BI A 98 Tunnel hat im Vorfeld der Gemeinderatssitzung am Donnerstag deutliche Forderungen an die Stadtverwaltung gestellt.

Es ist ein großer Schritt in einer langen und zähen Diskussion: Am Donnerstag berät der Gemeinderat die Vereinbarung über vorgezogene ökologische Ausgleichsmaßnahmen für die A 98.5 Karsau-Schwörstadt. Im Vorfeld hat sich die Bürgerinitiative mit einem Fragekatalog an die Verwaltung gewendet und deutliche Forderungen an die Stadträte formuliert. Die Fraktionen hoffen vor allem auf zwei Dinge: reges Interesse der Bürger und eine sachliche Diskussion.