Rheinfelden Viele Ideen für das Rheinfelder Areal Sengern

Der Bau- und Umweltausschuss diskutierte eine mögliche Ansiedlung für das zehn Hektar große Areal östlich des bestehenden Gewerbegebiets Ost. Einig ist man sich, dass im nördlichen Teil, in Richtung der Wohngebiete, ruhigeres Gewerbe geplant sein soll.

Seine eigene Stadt kennt Oberbürgermeister Klaus Eberhardt bestimmt wie seine Westentasche – beim Lesen der Tagesordnung für den Bau- und Umweltausschuss am Donnerstag ist er aber über den Bebauungsplan Sengern gestolpert. Dabei handelt es sich um das Gelände, das fürs Zentralklinikum angeboten wurde und nun für die Ansiedlung von Gewerbe weiterentwickelt werden soll. „Der Name leitet sich vom Gewann ab“, klärte Stadtplanerin Christiane Ripka. Das Gebiet östlich des bestehenden Gewerbegebiets Ost ist zehn Hektar groß, rund 80 Prozent der Fläche gehören der Stadt.

„Wir haben bereits erste interessante Nachfragen“, so der OB. Hier könne man Flächen in Größenordnungen anbieten, wie sie in der Einhäge nicht möglich seien. Kriterienkatalog ähnlich wie in Einhäge Mit dem Aufstellungsbeschluss – dem alle Mitglieder zugestimmt haben – beginnt erst das Verfahren und die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung, weswegen auch die Grundstücksgrößen noch nicht festgelegt sind.

Einig sei man sich, so Ripka, dass im nördlichen Teil, der an die Wohnbebauung anschließt, eher ruhiges Gewerbe kommen soll. Und der Rest? „Ich fände einen weiteren Logistiker nicht gut“, führte Willy Hundorf (SPD) eine Branche ins Feld, in der gerade der OB einen wichtigen Player für Wirtschaftsprozesse der Zukunft sieht. Auch Amtskollege Helmut Wolpensinger (CDU) kann sich mit einem Logistikzentrum nicht ohne weiteres anfreunden. „Das bringt vergleichsweise wenig Arbeitsplätze, wir sollten ein vernünftiges Maß finden“, so Wolpensinger.

Auf den Einwurf des OB, man stünde erst am Anfang, meint Wolpensinger: „Man hört da ja schon einiges munkeln.“ Für Eberhardt gehört die Logistik jedoch zu einer Branche, die man sich anschauen muss. „Siemens wird sein neues Forschungszentrum bestimmt nicht in Rheinfelden bauen, aber für andere sind wir aufgrund der guten Verkehrslage sehr interessant.“ Der Logistik komme eine immer wichtigere Rolle zu, auch in Innenstädten.

Die Stadt wird auch für Sengern einen Kriterienkatalog erstellen, wie es für die Einhänge gemacht wurde. Zudem wird man die Wünsche aus Herten, der Ortschaftsrat hatte dem Verfahren zugestimmt, berücksichtigen. So verbaten sich einige Mitglieder die Ansiedlung großer Supermärkte. „Wir könnten es ganz einfach haben und zum Beispiel einen Autohof ansiedeln“, so Eberhardt. Die würden wahrscheinlich morgen mit fertigen Verträgen kommen. „Das wollen wir jedoch nicht.“

Kritik kam von Heiner Lohmann (Grüne). „Es ist immer dasselbe, unter Niethammer, jetzt mit Ihnen: Das Lerchenproblem wird nicht erwähnt, dabei ist es ein verdammt drängendes“, so Lohmann in Richtung OB. Sollte die Umsiedlung des bedrohten Bodenbrüters nicht gelingen, könne nicht gebaut werden. Zwar wird die Feldlerche im Bebauungsplanentwurf unter Umweltbelangen aufgeführt. „Sie hätten sie in Ihren Ausführungen aber wenigsten erwähnen können“, so Lohmann.